Podnikateli došla trpělivost, kvůli Lužánkám chce na Brno podat žalobu

Ještě před květnovým jednáním zastupitelstva se zdálo, že dlouholetý spor o pozemky za Lužánkami mezi Brnem a podnikatelem Liborem Procházkou má šanci pohnout se dál.

Hnutí ANO přišlo s nápadem takzvané rozhodčí žaloby, která určí, jestli Procházka má nárok na peníze od města.

Spor by se tím vyřešil rychle a hlavně jednou pro vždy. A Brno by vědělo, na čem je – jestli podnikateli za užívání cest a parkovišť na parcelách určených pro nové sportovní stadiony platit musí, nebo ne.

Podmínkou této soudní cesty ale je, aby s ní souhlasily obě strany. Zatímco Procházka s takovým řešením nemá problém, zastupitelé návrh smetli ze stolu. A neprošly ani další snahy ANO protlačit je radou až na úterní zastupitelstvo, které bylo posledním před volbami.

„V hnutí jsme se nakonec rozhodli s tím do zastupitelstva nejít, protože tuto cestu nejsme schopní v koalici prosadit. Nemohli jsme čekat, že by nás podpořila opozice,“ uvedl investiční náměstek primátora Richard Mrázek (ANO) s tím, že rozhodčí řízení považuje stále za nejrozumnější řešení.

Jednání uvázlo na mrtvém bodě, argumentuje Procházka

Jenže Procházka už dál čekat nechce. „Podklady pro podání žalob i samotné žaloby na bezdůvodné obohacení za užívání staveb ve vlastnictví našich společností jsou připraveny,“ řekl MF DNES Procházka.

„Dva roky jsme čekali s jejich podáním. Nejen proto, že nás vedení města v rámci jednání průběžně ujišťovalo, že má zájem věc řešit a narovnat naše vzájemné vztahy. Ale hlavně proto, že nás zástupci města několikrát výslovně požádali, abychom s podáním žalob vyčkali do doby projednání celé záležitosti na nejbližším zasedání zastupitelstva. Dosud se však nic nestalo a jednaní uvázlo na mrtvém bodě,“ poznamenal Procházka.

A uvedl další důvod, proč nechce s žalobou otálet. „Naše společnosti si nemohou dovolit dál čekat a prodlužovat jednání, která nikam nevedou, protože se tím zvyšuje jejich ekonomická a finanční ztráta,“ doplnil podnikatel.

Jeho právníci už v květnu poslali městu předžalobní výzvy na 35 milionů korun za to, že Brno jako veřejné užívá cesty, zpevněné plochy a parkoviště, které patří Procházkově firmě Czechcity. A to i přesto, že leží na pozemcích města.

Rozhodčí řízení je riziko, nejde se odvolat, upozorňují lidovci

Jako věc, kterou se během volebního období nepovedlo dotáhnout do konce, bere celou kauzu brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

„Drtivá většina toho, co jsme si předsevzali, jsme zvládli buď splnit, nebo alespoň rozjet. Dotáhnout se nám nepodařilo jen fotbalový stadion za Lužánkami, ale i tady jsme udělali maximum možného a předložili návrh na směnu městských pozemků zastupitelstvu. To nakonec mělo jiný názor, což mě osobně může mrzet, ale víc s tím nesvedu,“ konstatoval Vokřál, který před dvěma lety jednání s Procházkou inicioval.

Jejich jediným výsledkem ale nakonec bylo 13,5 milionu korun jako vyrovnání za bezdůvodné obohacení Procházkově firmě LP Expo za podzemní garáže u bývalé Billy. Pak debaty zamrzly.

Vlnu nevole vzbudil hlavně návrh směnit nemovitosti za Lužánkami za domy v centru města, protože Procházka peníze nechce. Proti byli i koaliční partneři, hlavně lidovci. Ti se pak postavili i proti rozhodčímu řízení.

ANO se chce do budoucna pojistit. Rozhodlo se, že si „Lužánkami“ příští koaliční partnery přímo zaváže.

„Pokud budeme i po volbách ve vedení města, uděláme vše pro to, aby v koaliční smlouvě bylo zakotveno řešení právní cestou. A pokud možno co nejjednodušším a nejrychlejším způsobem. Civilní soud se může protáhnout až na deset let,“ prohlásil Mrázek.

Podle KDU-ČSL, současného koaličního partnera hnutí ANO, ale cesta rozhodčího řízení přináší značné riziko.

„Je to obchodní spor, arbitráž, kde se nemůžete opakovaně odvolat. U klasického soudu se můžeme dostat až k Ústavnímu soudu,“ upozornil lidovecký náměstek Petr Hladík. „Pan Procházka opakovaně tvrdí, že nás zažaluje, ale ještě to neudělal. My si myslíme, že zpevněné plochy jsou majetek města a že to má určit klasický soud, i kdyby to trvalo déle,“ dodal.

Pozemky o rozloze 22 hektarů jsou přitom pro město velmi cenné. Znalci je ohodnotili na 1,6 miliardy korun – ale až poté, co se je podaří zbavit majetkoprávních sporů.