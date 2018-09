Pětistovka pro každého, dočasný armádní most. Politici slibují i nemožné

Nejnabitější nereálnými až bizarními sliby jsou volební programy ve Znojmě. Třeba sdružení Znojmáci hodlá zrušit všechny dotace na sport a kulturu a místo toho dát každému pětisetkorunovou poukázku, ale zrušit chtějí také pět městských vyhlášek, třeba tu o odtahu vozidel.

Chtějí vysadit tisíc stromů a každý rok postavit minimálně jedno venkovní hřiště, což je s ohledem na získávání pozemků i lhůty výběrových řízení i stavebních prací jen stěží realizovatelné.

„Věříme, že na to nebudeme potřebovat miliony a megalomanské projekty. Důležitá je vůle situaci změnit,“ míní lídr Pavel Kovařík.

Uskupení Pro Znojmo chce zase lékovou pohotovost, tedy léky dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu. Přestože je většina lékáren soukromých a mají otevřeno, jak chtějí. Pro Znojmo to chce vyřešit veřejnou zakázkou. Tedy tím, že by město vypsalo výběrové řízení na pohotovostní služby.

Kontroverze na sociálních sítích způsobil i jejich další plán – lanovka na Hradiště. „Nemyslím, že by lanovka zkazila ráz údolí. Již nyní je přes Gránice natažené elektrické vedení, lana od lanovky by vypadala zhruba stejně,“ reagoval na kritiku kandidát strany Jiří Kacetl.

Dostaneme Zbrojovku do první ligy, hlásí SPD

Některé strany neváhají slibovat i to, co je zcela nereálné. Například Nezávislí v Židenicích obcházejí městskou část s peticí za postavení provizorního armádního mostu, aby se tak řidiči vyhnuli hodinové objížďce přes Gajdošovu.

„Vyřídit povolení na provizorní stavbu není problém a most by mohl stát už za tři dny,“ tvrdí za Nezávislé Dominik Duroň. Most plánuje postavit za Albertem na Cejlu a spojit tak ulice Tomáškovu a Tkalcovskou.

Jenže proti jsou odborníci i magistrát. „I při použití odhlučněné mostovky s plastovými prvky dochází k několikanásobnému překračování hlukového limitu v okolí. Tomáškova není dostatečně široká na obousměrný provoz autobusů. A je tam kanalizace a horkovod, jejichž zabezpečení s sebou nese vysoké náklady,“ popisuje výsledky studie této varianty mluvčí magistrátu Zuzana Šrámková.

Jen za těžko splnitelný se dá považovat slib brněnské SPD. Voliče chce přilákat tím, že hokejová Kometa nespadne z extraligy. A podle slibů strany se do první ligy dostane také fotbalová Zbrojovka.

Jak to Okamurovci zařídí? Slibují, že dostanou do Brna nové firmy, které oba kluby víc zasponzorují. Jisté to ale není. O výstavbě nových výrobních hal se totiž má (rovněž podle slibu SPD) konat referendum, ve kterém mohou lidé nové firmy zamítnout.

Nadzemka Brnu, vlak Břeclavi

To brněnští komunisté si myslí rovnou na mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2023. Chtějí proto prosadit a vystavět víceúčelovou halu. A ačkoliv se o tom, že chce Česko mistrovství pořádat, hovoří, jen těžko může rozhodnutí ovlivnit brněnská buňka KSČM.

Nicméně její lídr Martin Říha v to věří. „Tím, že podpoříme výstavbu kvalitní víceúčelové haly, můžeme ovlivnit to, že se Brno stane spolupořadatelem mistrovství,“ míní.

Další nečekaný plán vymysleli brněnští Piráti. Ti chtějí dopravu z nového nádraží do centra vyřešit nadzemkou.

„Šlo by vést dopravu od nádraží směrem na jih na železničních viaduktech. Vyjde to řádově levněji než budování komplexu tunelů pod městem, vysvětluje Tomáš Koláčný, lídr Pirátů, kteří chtějí o nadzemní dráze jednat se Správou železniční dopravní cesty.

Řešit komplikovanou dopravu přislíbilo i hnutí Mladí a Neklidní v Břeclavi, kteří plánují vlakovou MHD. V první fázi by se vlakem propojily stanice Břeclav, Boří les a Poštorná, v budoucnu možná i Lednice.

Podstatná je ale otázka, kdo by vlaky provozoval. „Jedna věc je dobrý nápad, druhá pak realizace, která bude byrokraticky dost složitá,“ poukázal již dříve současný místostarosta Svatopluk Pěček (ANO).

Volební program, který by nikdo nečetl

I další břeclavská zajímavost z volebních programů je od Mladých a Neklidných, podle jejichž návrhu by si dluhy vůči městu za odpad nebo nájemné mohli dlužníci odpracovat úklidem města, údržbou zeleně nebo výpomocí pří kulturních akcích.

Blanenští Piráti zase hodlají prosadit městského developera, který by hledal, připravoval i zasíťoval pozemkové parcely, které by město využilo ke stavbě bytů nebo je nabídlo občanům. „Prodeje a pronájmy budou realizovány online bez pořadníků a prostředníků,“ nastínil lídr Tomáš Gottwald.

Zatímco někde se v programových slibech předhání, znojemská ČSSD jde opačným směrem. Žádný program totiž nemá.

„Byl to nejlepší volební program v naší historii, ale byl tak obsáhlý, že by ho kromě nás nikdo nečetl,“ vysvětluje lídr ČSSD a současný starosta Znojma Jan Grois, proč program se 178 body odložili stranou a hlavní prioritou se stala co nejrychlejší dostavba obchvatu.