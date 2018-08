Za dvě hodiny dva překotné porody. Nádherná služba, říká záchranářka

V devět hodin ráno vyrazili do bytu v Hodoníně, kde na svět spěchal Matěj. Na cestu do nemocnice už nebyl čas. Hoch na nic nečekal a dral se na svět.

„Je to zdravý a krásný kluk,“ říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová..

O pouhé dvě hodiny později už jela stejná sanitka do nedalekých Mutěnic. Tam záchranáři pomohli na svět přímo na lavici v předsíni domu chlapci jménem Mato.

„K překotným porodům vyrážíme, ale aby se staly dvě hodiny po sobě, to je opravdu mimořádné,“ poznamenala Bothová.

K oběma porodům vyjížděla zkušená záchranářka Jitka Jágerová. „Je to neuvěřitelné, za 22 let jsem nebyla u porodu, dnes dvakrát, je to nádherná služba,“ zhodnotila poté.