V Jihomoravském kraji zvítězil Zeman, část Brna ale ovládl Drahoš

Co říkají osobnosti jižní Moravy na výsledek prvního kola voleb? Petr Vokřál, primátor Brna: Jsem rád, že v druhém kole bude mít pan prezident Zeman důstojného, kultivovaného a vzdělaného protivníka. Člověka, kterého si již řadu let osobně vážím. Pro mě bylo velmi zajímavé sledovat diskuse všech prezidentských kandidátů, kteří měli odvahu se prezidentského „souboje“ zúčastnit, a s veškerou úctou k ostatním kandidátům do druhého kola postoupil „můj“ kandidát. Volil jsem pana profesora Drahoše v prvním kole a budu jej volit i v kole druhém. Vždy jsem šel k volbám, a to i v případech, kdy jsem měl vybírat mezi kandidáty, z nichž ani jeden nebyl můj stoprocentní kandidát. Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno: S výsledkem jsem velmi spokojený, můj kandidát postoupil do druhého kola. Mám velkou radost, že kandidáti, kteří představují alternativu ke stávajícímu prezidentovi, mají v součtu takový velký volební zisk. Pan profesor Drahoš zaostává za současným prezidentem jen o 12 %, a to jen by se mělo napsat tučně, když srovnáte pozici úplně nového člověka a člověka, který působí na politické scéně tak dlouho jako Zeman. Asi to nebude početně tak jednoduché, že všichni voliči, kteří volili alternativu Zemanovi, dají hlas Drahošovi, ale přál bych si, aby se to stalo. Pan profesor Drahoš by i pro voliče Zemana mohl být dobrým prezidentem. Jaroslav Štěrba, přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno: Volil jsem Michala Horáčka. Výsledek voleb považuji za docela povzbudivý, byť se můj kandidát do druhého kola nedostal. O druhém kole mám jasno, budu volit pana Drahoše. Je mi svým projevem i hodnotovou orientací bližší. Jindřich Bartoš, římskokatolický kněz, dlouholetý znojemský farář a papežský kaplan: Výsledek voleb asi odpovídá předchozímu průzkumu. Osobně jsem v prvním kole volil pana Fischera. Ve druhém kole budu volit pana Drahoše, protože u něj vidím podobné hodnoty, které jsem oceňoval právě u pana Fischera.