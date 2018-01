I v Brně bylo dost lidí, kteří se přiklonili k Zemanovi, hodnotí politolog

„Jiří Drahoš tady nedokázal prolomit problém, že oslovuje spíše vzdělané, městské prostředí,“ míní politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

Z jihomoravských okresů ovládl Jiří Drahoš pouze Brno-město. Čekal jste tento výsledek?

Když se podíváte na velká města, nejen na Brno a Prahu, ale i na Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, tak ve většině z nich Drahoš vyhrál. To je spojeno s tím, jak vypadají voliči a koho oslovoval. Jižní Morava v prvním kole dost kopírovala výsledek celé republiky. Odchylky od celostátního průměru byly minimální. Ve druhém kole to rovněž odpovídá, Miloš Zeman tu měl mírný náskok. Takže se zdá, že jsme úplně průměrný kraj.

Miloš Zeman uspěl nejvíce na Znojemsku, kde získal téměř 65 procent hlasů. Čím to, že tam má u voličů takový úspěch?

Není to jenom Znojemsko. Na Blanensku, Rosicku a zřejmě i Mikulovsku by to bylo dost podobné, i když Znojemsko je v tomto směru nejvyhraněnější. Je to dáno charakterem lokality. Máme tam spíš menší města, venkov. Tedy prostředí, které z hlediska vzdělanosti není velkoměstské. Jsou to lidé, kteří v řadě případů slyší na celkem jednoduchá hesla. Odrážel to styl jeho prezidentství, odrážela to jeho kampaň mezi prvním a druhým kolem.

Jak hodnotíte kampaň obou kandidátů na jižní Moravě?

Vezmu-li témata migrace a bezpečnosti, témata sociálních otázek, přímé demokracie a přidám k tomu, že Zeman na jižní Moravu za pět let jezdil celkem intenzivně, tak to prostě zafungovalo. Drahoš nedokázal prolomit problém, že oslovuje spíše vzdělané, městské prostředí. Samozřejmě v obou případech by se našly výjimky.

Ovlivnila výsledek vysoká účast?

Je to viditelné na jižní Moravě, ale ještě více v Moravskoslezském, Karlovarském a taky Ústeckém kraji, kde se podařilo Zemanovi přitáhnout lidi, kteří běžně nevolí. Je jasné, že někteří z těchto lidí volili i Drahoše, ale řekl bych, že většina takových volila Zemana.

Bylo něco, co vás konkrétně na jihomoravských výsledcích překvapilo?

Zajímavé bylo, že Zeman ne úplně málo posílil v Praze ve srovnání s prvním kolem. A podobně to bylo i v Brně.

V prvním kole měl v Brně 31,82 procenta, ve druhém 42,42 procenta hlasů.

V Brně je poměrně dost lidí, kteří nevolili v prvním kole nebo volili někoho jiného, a i přesto se byli schopni přiklonit k Zemanovi. Je vidět, že i v tom velkém městě se našlo poměrně dost lidí, byť to nebylo tak výrazné jako na Znojemsku či Blanensku, pro které je Zeman přijatelný. Ono to do značné míry bylo skutečně referendum o Zemanovi. Máme-li kandidáta, který je známý, a byť s ním lidé nesouhlasí ve všech ohledech, něco pro lidi reprezentuje a dokáže je přivést k urnám.