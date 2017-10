Vědci zkouší na Břeclavsku lék na sucho, inspirovali se v Izraeli

Přítluky si odborníci z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka nevybrali náhodou. Na jižní Moravě, postižené suchem ze všech krajů nejvíce, představuje se svým podložím ideální vzorek, srovnatelný s dalšími místy v České republice.

„Výstupem zdejšího výzkumu by měl být jakýsi vzorový projekt. Něco, co půjde použít i jinde v republice. Je to podobné, jako když developer staví rodinné domky a udělá pár typových,“ říká Petr Boušek, který je pověřený vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského.

Vědci se inspirovali Izraelem, kde se tímto způsobem zachytává voda už zcela běžně. V Přítlukách by měli posoudit, jak funguje umělá infiltrace pomocí zasakovacích van. Do těch se jímá povrchová voda, pak proniká do podloží a tam se udržuje, případně i přirozeně čistí.

Výzkumný ústav vodohospodářský už do projektu investoval na dvacet milionů korun. Zatím však zůstává jen na papíře.

„Aby mohlo dojít na konkrétní kroky, musí uvolnit peníze vláda, která vzejde z nastávajících voleb. My jako ústav tak velký projekt ze svého nezaplatíme,“ podotkl Boušek.

Na rozdíl od vodních nádrží je infiltrace nekonfliktní

Vedle Přítluk chtějí odborníci umělou infiltraci vyzkoušet na dalších pěti lokalitách s různým geologickým podložím v celé České republice.

„Nejdál jsme momentálně v Meziboří v Krušných horách, kde už je deset průzkumných vrtů a provádí se hydrogeologické vyhodnocení,“ podotkl šéf ústavu.

V Meziboří práce popohnala ochota obce technologii za symbolickou cenu odkoupit a poté provozovat. Další lokality zatím podobně jako Přítluky čekají na peníze. Na různých místech by vědci chtěli testovat těsnicí clony, drenážní systémy, břehovou infiltraci u toků a zasakovací vany.

Jak na dubnové konferenci o zadržování vody v krajině v Brně řekl bývalý ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského a dnešní šéf Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder, umělá infiltrace má ještě jednu velkou výhodu.

„Zatímco stavba přehradních nádrží vždy vzedme vlnu odporu, umělá infiltrace je zcela nekonfliktní proces, který ve své podstatě jen kopíruje a zefektivňuje přirozené přírodní procesy,“ poznamenal.