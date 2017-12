Miliardový projekt Plotní se spustí v lednu. Brno ochromí, poté mu uleví

Vedení města v pondělí slavnostně podepsalo smlouvu s brněnským dopravním podnikem, firmou Imos, Ředitelstvím silnic a dálnic a městskou společností Teplárny Brno.

Projekt známý jako Tramvaj Plotní vyjde na 1,2 miliardy korun, což z něj dělá největší investici této politické garnitury. Z rozpočtu města na něj půjde zhruba 700 milionů, půl miliardy doplatí ostatní investoři, jako je například Ředitelství silnic a dálnic.

„Pokud nám to klimatické podmínky dovolí, začneme se stavbou ještě v lednu,“ sdělil primátorův náměstek pro oblast investic Richard Mrázek (ANO).

Cílem stavby, která potrvá dva a půl roku, bude přeložení tramvajové tratě z ulice Dornych do ulice Plotní.

Město si od toho kromě lepší dopravní obslužnosti hlavního autobusového nádraží slibuje uvolnění dopravy na přetíženém Dornychu a plynulejší průjezd do Komárova. Na Dornychu totiž v každém směru vzniknou dva jízdní pruhy, jež budou odvádět auta na jih a přivádět je směrem do města.

Objízdné trasy pro auta se musí naplánovat

Stavba počítá se dvěma etapami. V prvním roce se Dornych uzavře od křižovatky se Svatopetrskou po spojnici s Plotní. „V den zahájení stavby umožníme cestujícím přesun na náhradní dopravu. Dopravním uzlem bude zastávka Úzká, kde lidé přestoupí na autobusové linky 40, 43, 67 a speciální x12,“ popsal organizaci náhradní dopravy v první fázi generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Zhruba po roce se práce přesunou do Plotní, kam dělníci položí novou tramvajovou trať. To už náhradní doprava povede po Dornychu. Objízdné trasy pro auta však musí město ještě naplánovat.

Součástí investice je i rekonstrukce horkovodů, plynovodů a kanalizace. U nové tramvajové tratě pro cestující vzniknou rovněž dvě bezbariérové zastávky.

Tramvajové koleje místo ulice Dornych povedou ulicí Plotní.

Že s sebou dvouapůlroční stavba přinese značné obtíže pro cestující MHD i řidiče, připouští také brněnský primátor Petr Vokřál (ANO). „Půjde o obrovskou komplikaci v dopravě. Potřebujeme to ale udělat co nejrychleji, protože Ředitelství silnic a dálnic se v příštím roce pustí do tolik očekávané Žabovřeské,“ poukázal Vokřál na fakt, že se v minulém týdnu povedlo získat kladný posudek vlivů na životní prostředí na stavbu další části velkého městského okruhu.

K tomu se má v dubnu na více než rok úplně uzavřít Zábrdovická, která přivádí do města dopravu ze Židenic.

Projekt přeložení tramvaje do Plotní se připravoval už léta. V posledních měsících se zahájení prací ještě několikrát odsunulo, zkomplikovala jej například anonymní stížnost k antimonopolnímu úřadu na výběr zhotovitele.