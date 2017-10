Řidiči MHD v Brně chtějí přidat. Jděte jezdit do Vídně, řekl jim ředitel

Pokaždé, když kolem projela tramvaj, mávali na ni shromáždění řidiči reflexními vestami. Ty ostatně dnes viděli za předními skly vozidel i cestující. Tímto symbolem se do protestu zapojili i řidiči, kteří museli do práce a před budovu dopravního podniku nemohli přijít.

„Cílem dnešního setkání je podpořit odboráře při vyjednávání o naší kolektivní smlouvě. Dáváme najevo, že požadavky, které předkládají, jsou i našimi požadavky,“ vysvětlil řidič tramvaje Dalibor Barták, který promlouval ke svým kolegům. Ti se na poslední chvíli svolali přes SMS zprávy a sociální sítě.

K protestujícím řidičům přišel ráno před vyjednáváním promluvit i generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

„Aktuálně vyjednáváme o navýšení pět tisíc korun do mzdy. Na to firma nemá. Jediný finanční zdroj je magistrát a ten přislíbil navýšení kompenzace. Práce v dopravním podniku bude vždy o kompromisech. Požadavky na navýšení mezd jsou extrémní a nebudou splněny. Chcete čtyřicet tisíc? Běžte jezdit do Vídně,“ řekl směrem k protestujícím zaměstnancům Havránek.

1500 na mzdách, zbytek v benefitech

To v davu vyvolalo reakce. „Já ale ve své práci kompromisy dělat nemůžu,“ reagoval na jeho slova jeden z řidičů. „Chceme navýšit základ platu, ne prémie. Příplatek za to, že si nemůžu vzít dovolenou, je k ničemu,“ komentoval jiný z přítomných řidičů.

Hlavním požadavkem odborářů je navýšení platu o pět tisíc pro všechny zaměstnance. Na poslední schůzce v září se jim zatím podařilo vyjednat navýšení příplatku pro řidiče za dělené směny z dvaceti na šedesát korun za hodinu (psali jsme také zde).

Ani dnešní jednání ale nepřineslo jasný výsledek. „Vedení podniku předložilo návrh, který ale ještě není konečný. Další jednání jsme svolali na žádost odborů už na pondělí 30. října. My navrhujeme přidat na mzdách 1 500 korun a zbylých 3 500 dát do benefitů pro zaměstnance, pohyblivé složky mzdy, výkonnostních odměn a podobně,“ okomentovala výsledek mluvčí DPMB Barbora Lukšová.