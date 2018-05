V Brně se chystají protesty proti hře se znásilňujícím Ježíšem

Na dnešní odpoledne a večer jsou na Zelném trhu před divadlem nahlášená čtyři shromáždění, první začne už tři hodiny před začátkem představení. Protestovat se bude proti uvedení hry i za rovná práva náboženských skupin.

Se všemi oznamovateli jednal tajemník radnice Brna-střed Petr Štika. „Dohodli se, že všechna shromáždění se uskuteční na ploše tržiště a že účastníci mohou samozřejmě svobodně a odpovídajícím způsobem vyjádřit své názory, nikoliv však narušovat veřejný pořádek,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Jeden z protestů zorganizoval Václav Trmač. „Vadí mi scény hanobící náboženství. Jsem věřící a oni urážejí moji víru,“ řekl Trmač. Chtěl, aby se hra neuvedla. Když nepomohla petice, rozhodl se zorganizovat protest. Poklidné shromáždění se má konat v dolní části náměstí a setkání věřících pak i v kostele svaté Máří Magdalény.

Pořadatelé festivalu nevylučují, že si odpůrci hry koupili lístek a dostanou se do sálu. Diváci před vstupem proto projdou přísnou bezpečnostní kontrolou. „Když jde člověk do divadla, nepotřebuje mít u sebe nic kromě divadelního programu, takže zavazadla jsou samozřejmě zakázaná,“ zdůraznil ředitel brněnského národního divadla a festivalu Martin Glaser.

Aktivisté se dobývali do sálu, pak šli do hotelu za herci

Už ve čtvrtek se do sálu divadla Husa na provázku snažila dostat dvacítka lidí z hnutí Slušní lidé. Festival Divadelní svět Brno totiž uvedl první z provokativních her chorvatského režiséra Olivera Frljiće, která zostuzuje papeže. „Šli jsme diskutovat,“ tvrdí hnutí na facebookovém profilu.

Nepovedlo se jim to, sál byl zamčený kvůli bezpečnosti. Zástupci Slušných lidí poté zamířili do nedalekého hotelu, kde jsou ubytovaní herci slovinského souboru, kteří dnes odehrají hru Naše násilí a vaše násilí.

„Že chce někdo vtrhnout do divadelního sálu, kde se hraje představení, mně přijde jako něco naprosto nemístného, co se nedělá. Stejně tak, že se skupina lidí vypraví do hotelu a evidentně chce zastrašit herce. To vypovídá o tom, kdo jsou Slušní lidé,“ okomentoval Glaser.

Proti uvedení Frljićovy hry se scénou, kde Ježíš znásilňuje muslimku, se od začátku dubna ohrazují politici, biskupové i náboženské skupiny. Odpůrci se dokonce jejího zrušení neúspěšně domáhali u soudu.

Podle dramaturga a pedagoga Jana Motala je humbuk kolem představení neadekvátní. „Nebýt výrazné fotografie Ježíše ležícího na muslimce, pravděpodobně by si inscenace nevšimli ani brněnští extremisté,“ upozornil Motal.