Pomáháme, nejsme sobečtí jako vy, vzkázali mladí v průzkumu rodičům

Co ukázal průzkum Agentura Ipsos vyzpovídala v březnu 630 respondentů , kteří byli podle věku rozřazeni do dvou skupin – do 29 a nad 30 let.

, kteří byli podle věku rozřazeni do dvou skupin – do 29 a nad 30 let. Jen 11 % Jihomoravanů z druhé skupiny si myslí, že by dnešní mládež nezištně pomohla . Že není ochotná zadarmo pro okolí cokoliv udělat, si myslí 33 % respondentů. Dalších 56 % se domnívá, že mladí pomáhají jen tehdy, když jim to přinese prospěch . Podle drtivé většiny by se mládež nejraději celý den věnovala počítači a sociálním sítím (78 %) nebo navštěvovala kavárny, bary či restaurace (19 %).

Z odpovědí mladých však vyplývá, že jim jejich okolí lhostejné není. Celých 92 % dotázaných do 29 let uvedlo, že již pomohlo nebo by chtělo pomoci dětem, seniorům, handicapovaným nebo menšinám. Aktivně se do dobrovolnictví zapojuje 44 % dotázaných, stejné procento by rádo pomáhalo, ale neví jak.