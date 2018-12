Zabydlování bezdomovců v Brně pomáhá dětem a šetří peníze, uznali i kritici

Vědci z Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity v Brně v úterý představili výsledky ročního zkoumání projektu. Podle nich byla většina z náhodně vybraných rodin schopna si udržet bydlení, Rapid Re-Housing navíc ušetřil milion a půl z veřejných peněz.

Výzkumníci sledovali rodiny po dobu jednoho roku a srovnávali je se skupinou, která v bytové nouzi zůstala. „Dospěli jsme ke třem základním zjištěním – projekt navrací děti do rodin, zlepšuje zdraví a šetří veřejné rozpočty,“ vyjmenoval Štěpán Ripka, vedoucí výzkumného týmu z Ostravské univerzity.

Projekt tak podle něj dokazuje, že je možné bezdomovectví řešit systémově poskytnutím bydlení a adekvátní podpory. Z 50 rodin si totiž po dobu jednoho roku dokázalo udržet bydlení 48.

Každá rodina tak za rok od nastěhování ušetřila víc než 31 tisíc korun z veřejných rozpočtů, což odpovídá celkové úspoře přes jeden a půl milionu korun. Peníze by padly hlavně na ústavní péči o děti nebo azylové bydlení.

Co bude s projektem dál, se teprve ukáže

Dále nebyly třeba tak časté výjezdy sanitek či hospitalizace, jako kdyby rodiny žily v nuzných podmínkách.

Už teď je však jasné, že úspěšnost zabydlení půjde po dalším roce mírně dolů – na 80 procent. I přesto je Rapid Re-Housing, jehož desetimilionové náklady zaplatila z valné části Evropská unie, považován za úspěšný.

„Byť jsem mnohdy vystupoval jako kritik těchto projektů, v závěrečné zprávě jsou natolik pozitivní záležitosti, že by stávající vedení města mělo zvážit, jakým způsobem v nich pokračovat. Brno ale neřeší pouze otázky bezdomovectví a zabydlování rodin s dětmi. Musíme se zaměřit na všechny osoby, které to potřebují,“ podotkl náměstek primátorky pro oblast sociálních věcí Robert Kerndl (ODS).

A dodal, že bez dotací a státu bude velmi obtížné ve všech projektech pokračovat. Rapid Re-Housing nová koalice vyhodnotí a rozhodne, jak s ním naloží. „Co bude s projektem dál, uvidíme v únoru či březnu. Padesát rodin o své byty ale rozhodně nepřijde, pokud si budou plnit své povinnosti,“ slíbil Kerndl.

Podle Ripky lze bezdomovectví rodin s dětmi v Brně kompletně ukončit do osmi let. „Je třeba dostat je do bydlení s podporou a pak už jen řešit všechny podobné případy rychle a operativně,“ poznamenal Ripka.