Ředitel gymnázia chyboval, teď je zpět ve funkci. Kraj lepšího nenašel

Inspektorát práce zjistil na znojemském gymnáziu známém pod zkratkou GPOA porušení zákonů, kvůli kterým někteří učitelé přicházeli o peníze. Ti teď chystají žalobu a někteří dali výpověď. Jejich kritika se obrací na ředitele školy Leoše Gretze, kterého viní ze šikany.

Že věci nejsou v pořádku, uznal i kraj jako zřizovatel školy a vyhlásil na místo ředitele konkurz. Jenže v něm o prázdninách Gretz v konkurenci dvou dalších uchazečů funkci uhájil, bude v ní i v novém školním roce.

„S účinností od 1. srpna jsem byl radními kraje znovu jmenován do funkce. Předcházel tomu konkurz, kde jsem se umístil na prvním místě,“ potvrdil sám Leoš Gretz.

U krajské konkurzní komise tedy prošel i přesto, že její členové měli k dispozici všechny podklady o závěrech šetření inspektorátu práce. „Pozitiva uchazeče převážila nad negativy,“ konstatovala radní pro školství a předsedkyně konkurzní komise Jana Pejchalová (ANO).

Z pohledu kraje tak byl ředitel za chyby ve vedení školy dostatečně „potrestán“ tím, že musel svou funkci po šesti letech obhajovat ve výběrovém řízení.

„Vyhlášení konkurzu a odvolání ředitele bylo přijatým opatřením personální povahy zřizovatele, který tím reagoval na aktuální zjištění inspektorátu práce a považuje je za odpovídající míře závažnosti zjištění,“ prohlásila Pejchalová.

Šéf školských odborů pro Znojmo bude situaci řešit v Praze

Rozhodnutí kraje roztrpčilo šéfa školských odborů pro Znojmo a Vyškov Vladislava Krčála, který na GPOA učí tělocvik. Zastupuje osm zaměstnanců školy, kteří tvrdí, že kvůli dvojím smlouvám nedostávali všechny peníze, na které měli nárok, a někteří z nich tak mohli přicházet až o třetinu platu.

„Příští týden jedu do Prahy na odborový svaz, kde dostanu dodatečně vyčíslené škody, a máme také schůzku s právníkem. V září podají tři kantorky žaloby přes odborový svaz. Ještě to není přesně vyčísleno, ale půjde minimálně o náhrady v celkové výši 120 tisíc korun čistého. Ze znovujmenování ředitele je mi smutno, ztratil jsem poslední iluze o korektnosti a slušnosti,“ uvedl Krčál.

Pro ředitele jsou žaloby novinka. „Do dnešního dne žádný ze zaměstnanců nevznesl vůči škole žádné nároky, o kterých se zmiňujete. Žádné takové informace tedy nemáme,“ okomentoval to Gretz.

Dvě kantorky už také daly výpověď. Ani nečekaly, jak dopadne konkurz na ředitele.

„Tak vysoký orgán konstatuje tak velké pochybení, a přesto je ředitel znovu zvolen. A na nás je ještě pohlíženo jako na lháře, kteří chtějí něco víc než ostatní. Učím teprve čtyři roky a už jsem znechucená tak, že už do středního školství nechci patřit,“ říká jedna z nich, Eliška Boorová, která od září nastupuje do základní školy – protože nespadá pod kraj.

Vedení školy si stěžuje proti závěrům inspektorátu

Gretz výpovědi nekomentoval. „Nejsme oprávněni sdělovat jakékoli osobní údaje týkající se zaměstnanců školy,“ vysvětlil.

Sám má velké zastání v podobě odborové organizace GPOA Znojmo. „Absolutní většina neochvějně stojí za vedením školy. Jediná šikana, která zde probíhá, je ze strany těch několika zaměstnanců,“ uvedla již dříve za výbor odborářů z gymnázia Jana Ondrušová.

Vedení školy se nechce smířit ani se závěry inspektorátu práce, že k porušení zákoníku došlo. Ředitel proti dubnovému protokolu o kontrole podal námitky i stížnost. Na jejich výsledek přitom podle slov mluvčí Moniky Brindzákové čeká i vedení kraje.

„Domníváme se, že za určitých okolností by mohly přinést ještě nové skutečnosti, které budou významné pro celkové posouzení věci, a to i zřizovatelem ve vztahu k řediteli příspěvkové organizace,“ uvedla Brindzáková.

Podle inspektorátu jsou závěry kontroly konečné

Podle inspektorátu se však na závěrech kontroly už nic měnit nebude. Námitkám ani stížnosti nevyhověl.

„Nejsou předběžné, kontrola je ukončena, protokol je vyřízením námitek ‚vypořádán‘, tedy jeho obsah je konečný,“ potvrdil mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.

Ředitel Gretz stále věří, že není dobojováno. „Inspektorát v Brně naši stížnost proti protokolu o kontrole skutečně zamítl, nadřízený inspektorát v Opavě se však zatím zabýval pouze naším podáním proti zveřejňování obsahu protokolu. Momentálně se tedy zabývá naší stížností proti protokolu,“ tvrdí Gretz.

To je ale v přímém rozporu s tím, co říká Kolibač. Podle něj ani nadřízený Státní úřad inspekce práce neshledal, že by bylo nutné závěry kontroly došetřovat.

Ředitel Gretz požádal dokonce i o přešetření způsobu vyřízení stížnosti proti protokolu. Při jakémkoliv výsledku se ale závěry inspektorátu stejně nezmění. „Vyřízením námitek je podle kontrolního řádu kontrola ukončena,“ dodal Kolibač.