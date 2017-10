Léčebna už nebude nutností. Psychiatři přijedou za pacienty k nim domů

Na jižní Moravě je asi dvacet tisíc psychicky nemocných lidí a stále jich přibývá. Řada z nich doteď většinu života pobývá za zdmi léčebny, protože jim nebylo možné pomoci jinak.

To se ale brzy změní. Za nemocnými budou přímo domů dojíždět odborníci jako lékař, psycholog i psychiatrické sestry. Vše zaštítí takzvané Centrum duševního zdraví. Díky tomuto projektu mají pacienti šanci vést relativně normální život.

Vznik této nové služby souvisí s reformou psychiatrie, která má Českou republiku přiblížit ke standardům běžným v západní Evropě, kde je taková péče už dávno zavedená.

Novinka je určena například lidem se schizofrenií

„Nevznikne žádný nový dům ani oddělení. Vše bude spočívat v tom, že sestavíme týmy odborníků, kteří budou pracovat v terénu. Budou pacientům pomáhat, aby se dokázali vyrovnat s prvními projevy nemoci,“ přiblížil přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice (FN) v Brně Tomáš Kašpárek.

Pomoc by mohla směřovat třeba k lidem, kteří mají různé formy schizofrenie nebo maniodepresivní psychózu. Tyto nemoci se projevují častou změnou nálad.

„Pacienti si mnohdy kvůli tomu nedokáží poradit v některých běžných životních situacích. To je dokáže lehce rozladit a opět přivést do špatného stavu, kdy musejí být umístěni do léčebny. Odborníci v terénu se tomu budou snažit předcházet,“ vysvětlil ještě Kašpárek. Navíc předpokládá, že se díky tomu uvolní místa v léčebnách.

Šance na normální život

FN Brno na projektu spolupracuje se sdružením Práh jižní Morava, které lidem s duševním onemocněním pomáhá už osmnáct let.

„Díky této nové službě se pacientům péče dostane včas a v přirozeném prostředí, tedy u nich doma. Takže nebudou muset být dlouhodobě hospitalizováni, někteří do léčebny nebudou muset vůbec. Nestanou se tak z nich chronicky duševně nemocní pacienti odkázaní jen na pomoc ostatních, ale budou mít šanci ve spolupráci s odborníky v terénu vést běžný život jako ostatní,“ poznamenala za sdružení Blanka Veškrnová.

Do projektu by se měly zapojit až desítky odborníků. Mezi nimi lékaři, psychologové, sociální pracovníci i psychiatrické sestry. Společně vytvoří několik týmů, které budou mít na starosti celý kraj.

Podle náměstka hejtmana pro sociální oblast Marka Šlapala z ČSSD je jižní Morava v tvorbě koncepce budoucí podoby psychiatrické péče oproti zbytku republiky vepředu. „O změnách bude jednat i nová pracovní skupina, která vznikla právě kvůli reformě psychiatrie,“ podotkl Šlapal.

Rozhodne nová vláda

Kdy Centrum duševního zdraví vznikne, nyní závisí na ministerstvu zdravotnictví, kde je už podaný projekt. Rozhodovat o něm s největší pravděpodobností bude až nová vláda, která vzejde z říjnových sněmovních voleb.

Odborníci napříč politickými stranami se nicméně shodují, že reforma psychiatrie je nutná (o změnách v psychiatrické péči jsme psali také zde). V České republice se o ní hovoří už několik let.

„V psychiatrii pořád patříme na Východ, potřebujeme se dostat na Západ ke komunitní péči. Na to ale potřebujeme peníze,“ konstatoval nedávno současný ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík z ČSSD.

Česká republika by na plánovanou reformu mohla získat do roku 2023 z evropských fondů asi čtyři miliardy korun. Přitom do psychiatrické péče plynou ročně asi tři až čtyři procenta zdravotnického rozpočtu, tedy kolem deseti miliard korun. Psychiatrie bude také jednou z priorit při sestavování úhradové vyhlášky pro příští rok.

Podle Šlapala je nutné vyřešit ještě několik podstatných věcí. Třeba jak budou pracovníci v terénu placeni. Zda pouze z balíku peněz určeného na sociální službu, nebo i z financí určených na zdravotnictví. „Mám obavu, aby právě tuto službu zdravotní pojišťovny nezačlenily pod sociální služby a neodmítly vyplácet peníze,“ nastínil Šlapal, v čem by mohl nastat problém.

Kvůli reformě dozná změn i samotná Psychiatrická klinika FN v Brně, která projde kompletní modernizací. Vybavení tam mnohdy připomíná ještě komunistickou éru. Úpravy vyjdou na stovky milionů korun, náklady má pokrýt dotace z evropských fondů.

V plánu je nejen celková rekonstrukce stávající budovy, ale také přístavba, kde se vměstnají nejrůznější ambulantní služby. Zázemí tam najdou právě i pracovníci, kteří budou většinu času trávit v terénu u pacientů.

Jihomoravský kraj má kvůli reformě přiděleného koordinátora, který se postupně seznamuje se stavem všech psychiatrických zařízení. Peníze na modernizaci by tak mohly přitéct i do Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích.