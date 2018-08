VIDEO: V Janáčkově divadle finišují práce. Za tři měsíce se otevře

Otevření Janáčkova divadla se nezadržitelně blíží. Prostory, kde se pohybují diváci, musí být hotové už za tři měsíce v polovině listopadu. Zatím je ale vidět, že se stále v divadle pracuje. Každý den tam je 150 dělníků.

Po vstupu do foyer se ještě všichni prochází po dřevotřískových prknech, kterými je pokrytá celá podlaha. Schodiště jsou zčásti pokryté igelitem a všude je stále stavební nepořádek. Místo červené mozaiky na stěně mezi schodišti je teď pouze cihlová zeď, kterou z obou stran lemují lešení.

„Stěna byla udělaná z jakési egyptské červené žuly, která ani neodpovídala představám původních architektů. Hlavní změna spočívá v tom, že tady budou na bílém mramoru vygravírovány titulní listy ze všech Janáčkových oper,“ uvedl ředitel divadla Martin Glaser.

Na prvním ochozu už to v dnes vypadá lépe. Sloupy a zábradlí jsou obaleny v igelitu a občas ještě někde vykukují ze zdi kabely, ale jinak na příchozí dýchají prostory novotou. „Budova je památkově chráněná, takže jsme neměnili materiály, ale došlo k vyčištění, obnovení všech politur a vyleštění podlah,“ vysvětlil.

Kompletně budou opravy dokončené až za rok

Do listopadu ještě musí dělníci stihnout dokončit sociální zařízení a všechny dekorační prvky ve foyer včetně osvětlení. „Do 17. listopadu se zvládne funkční část divadla. Bude hotové foyer s novým sociálním zázemím pro dámy, bude hotové hlediště i jeviště a bude hotová elementární část zázemí, tak abychom mohli odehrát ty nejsložitější produkce, které jsme přichystali pro Janáčkův festival,“ sdělil ředitel.

Kompletně dokončené by měly být opravy totiž až na další sezónu, nejpozději na podzim 2019. „Diváci by však už v listopadu měli mít dojem, že vstoupili do kompletně zrenovovaného divadla, které bude zářit novotou,“ doplnil Glaser.

Další opravy se totiž návštěvníků už nedotknou, pouze účinkujících. Dříve měl každý soubor vlastní patro, nyní se budou muset umělci střídat v jednom, než budou rekonstrukce dokončeny.