Dřevěný betlém pro Blansko vyřezal motorovou pilou a rozbruškou

Když se lidé přišli podívat do centra Blanska na náměstí Republiky na slavnostní rozsvícení, mohli pod stromem ve světle vánočních světýlek spatřit novinku, která tam v předešlých letech nebyla - dřevěný betlém, který pro Blansko vyrobil řezbář a výtvarník Libor Bartoš.

„Ta myšlenka vznikla někdy v srpnu, kdy jsme si řekli, že je potřeba náměstí o Vánocích oživit nějakou novinkou. Přiznám se, že jsem měl obavy, nedovedl jsem si představit, jak budou dřevěné sochy na náměstí vypadat, ale nakonec zapadly a také odezva od lidí je velice kladná,“ říká starosta Blanska Jiří Crha (ODS).

Vedení Blanska se s nápadem obrátilo na Libora Bartoše z nedaleké Dolní Lhoty, který má s tvorbou betlémů zkušenost z minulosti, kdy ho vyřezával pro obec Dolní Dobrouč v Orlických horách. Teď své zkušenosti zúročil pro Blansko. Na dvou ovcích a šesti lidských postavách – Ježíška, Marie, Josefa a tří králů. Každou z nich dělal z jednoho kusu kmene, pracoval šest týdnů.

Na první pohled se liší od jiných, a to nejen výškou dospělých postav okolo dvou metrů. „Zásadní rozdíl je v tom, že moje sochy nemají obličeje a především jejich hlavy jsou hranaté. Ty se vyskytují na všech mých dílech, čímž dávám prostor lidem, aby zapojili svou fantazii,“ uvedl devětačtyřicetiletý výtvarník.

Doplňuje, že chce člověka navést k tomu, co vytvořil za postavu, ale nechce ji přesně popsat. „Při tvorbě také vycházím z tvaru kmene. Je to dialog s materiálem, a ne nutnost jej znásilnit a přetvořit k mému obrazu, protože socha je v něm ukrytá – stačí jen odstranit vrstvy, které ji ukrývají,“ vysvětlil Bartoš, jenž k vyřezávání soch z modřínového dřeva používal motorovou pilu a k dobroušení poté flexu. „Modřínové dřevo jsem použil pro jeho kresbu, barevnost a trvanlivost, protože své sochy napouštím pouze olejem a nepoužívám žádné barvy,“ přiblížil.

Jaká socha mu dala nejvíce práce, podle něj není důležitou otázkou. Spíš jde o to, aby jednoduchou formou navodil pocit z jednotlivých postav. „Marie, to je láska, laskavost, čistota. Josef prostota a klid, králové hrdost, ale zároveň pokora a z Ježíška jako dítěte má vyzařovat jeho budoucí osud,“ vyjmenoval výtvarník, který se náboženské tematice věnuje i v řadě svých dalších děl.

Svými malbami ztvárnil biblické příběhy Starého i Nového zákona, například křížovou cestu nebo poslední večeři. Kromě toho se však zabývá také reklamní grafikou, především tvorbou vinařských etiket a log.

Libor Bartoš by rád do betlému pro příští roky dotvářel další sochy, uvědomuje si však, že záleží spíš na městě, zda je bude chtít, a také na tom, jak ty stávající osloví veřejnost. V tom by však neměla být potíž. Starosta Blanska už se nechal slyšet, že chce, aby v budoucnu další sochy přibyly. „Co konkrétně, bude pro lidi překvapení,“ dodal.