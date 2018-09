Vedlejší efekt modrých zón v Brně. Auta rezidentů mohou i do míst pro pěší

Kolona aut stojí u brněnského nádraží. Chce to trpělivost, než se postupným popojížděním dostanou na druhou stranu. Rezidenti a další držitelé oprávnění k vjezdu do centra ale mají od soboty výhodu. Mohou totiž odbočit vlevo, projet Masarykovou, náměstím Svobody a Rašínovou a cestu si tak zkrátit.

Dosud to bylo nemožné, protože rezident měl povolený vjezd jen do konkrétních ulic kolem svého bydliště a podnikatel kolem své provozovny. S modrými zónami se ale mohou po centru pohybovat prakticky kdekoliv, i v „zakázaných“ pěších zónách.

Podle informací MF DNES město uvažovalo, že zachová dosavadní rozdělení na menší oblasti, nakonec ale radní při schvalování rezidentního parkování pravidla sjednotili.

„Je to tím, že jsme přijali systém květinky, tedy že celé centrum je jedna zóna. Je to pro větší komfort rezidentů, aby mohli zaparkovat i v dalších ulicích v centru, pokud zrovna nenajdou volné parkovací místo v lokalitě, kde bydlí,“ uvedl náměstek pro dopravu Richard Mrázek (ANO).

Zneužívání mají zabránit kamery

Zároveň ale upozornil, že chtějí případnému zneužívání zabránit, aby se z náměstí Svobody nestala nová brněnská magistrála pro místní. „Řidič má povolený vjezd, nikoli průjezd. V momentě, kdy budou nainstalované kamery, tak bude možné sledovat, zda auta do zóny pouze vjedou, nebo je za pár minut kamera uvidí na druhé straně,“ prohlásil náměstek.

Kamery ale stále nejsou a vjezdy dnes kontrolují jen strážníci, kteří nemají šanci zjistit, kam člověk míří a jestli centrem jen neprojede. „Na dřívějších povolenkách, které měli řidiči u sebe, strážníci kontrolovali, zda mohou vjet do daných ulic,“ vysvětlil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Náměstek Mrázek sice tvrdí, že kamery průjezd znemožní, protože bude podle zachycení vozu na vjezdu i výjezdu poznat, za jak dlouho projel. Pokud ale někdo bude popojíždět po centru, nikdo mu v tom nemůže bránit. Slovy Richarda Mrázka: může hledat parkovací místo kdekoliv v historickém centru, a to i mimo svou ulici.

„Teoreticky je možné vjet kamkoliv. Samotná pěší zóna je však stále vymezena výsuvnými sloupky, což zabezpečuje omezení volného pohybu vozidel do pěší zóny,“ uvedla Zuzana Šrámková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Cyklisté na Českou nesmí, auta nyní ano

Tyto sloupky ale nejsou vysunuté pořád a nejsou ani všude. Například na pěší zónu na České, kam kvůli množství chodců mají zakázaný vjezd i cyklisté, se podle nových pravidel může dostat s autem každý, kdo má povolení k vjezdu do centra.

Vývoj dopravy v centru Brna 1998: S opravou Masarykovy ulice přestaly centrem jezdit tramvaje, konkrétně linka 4. Jejímu návratu pak zabránil zákaz magistrátu.

S opravou Masarykovy ulice přestaly centrem jezdit tramvaje, konkrétně linka 4. Jejímu návratu pak zabránil zákaz magistrátu. 2006: Debatovalo se o návratu „čtyřky“. Ta centrem začala jezdit ve zkušebním režimu.

Debatovalo se o návratu „čtyřky“. Ta centrem začala jezdit ve zkušebním režimu. 2009: Zrušil se zákaz tramvají projíždějících přes náměstí Svobody.

Zrušil se zákaz tramvají projíždějících přes náměstí Svobody. 2013: Centrem začala jezdit druhá tramvajová linka číslo 9.

Centrem začala jezdit druhá tramvajová linka číslo 9. 2015: Cyklisté získali celodenní povolení jízdy pěšími zónami. Jedinou výjimkou je ulice Česká, kam nemohou ani dnes.

Cyklisté získali celodenní povolení jízdy pěšími zónami. Jedinou výjimkou je ulice Česká, kam nemohou ani dnes. září 2018: Začíná fungovat rezidentní parkování a s tím mohou kamkoliv do centra bez ohledu na pěší zóny nově všechna auta, která získají povolení od úředníků.

Takových povolení je vydaných už více než 3 500. Jsou však mezi nimi i zhruba tři stovky autobusů dopravního podniku, který si oprávnění vyřídil, kdyby potřeboval autobusy nasadit jako náhradní dopravu. Ty tak budou v ulicích jen mimořádně.

Nicméně přes čtyři stovky rezidentů a další necelé dvě stovky podnikatelů si už vyřídily novou povolenku, dalším stovkám ještě dobíhají ty staré, platné do konce roku.

„Logicky by ale mělo být vozů v historickém centru méně, protože starou povolenku mohl získat i člověk, který ve středu města neměl trvalé bydliště a bydlel tam například jen v nájmu. To už teď není možné,“ doplnila Šrámková. Jestli skutečně zhoustne doprava v pěších zónách, se ukáže až v následujících týdnech.

Doprava v centru narůstá už delší dobu. Původně přitom vedení Brna vykázalo ze středu města i tramvaje, když se rekonstruovala Masarykova ulice. Nakonec ale zákaz zrušilo a kromě jedné linky začala později jezdit i další. Dnes tak denně projede přes náměstí Svobody 369 tramvají.

Volnější režim získali před třemi lety také cyklisté, kteří mohou do pěší zóny vedoucí od Masarykovy ulice přes náměstí Svobody až po Rašínovu vjíždět celý den. Do té doby to bylo možné až po 17. hodině.