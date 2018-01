Brno odhalilo detaily parkování. Vzniknou modré zóny a proměnlivý režim

Jak má v Brně fungovat rezidentní parkování Na dlouhodobé parkovací oprávnění mají nárok rezidenti a abonenti . Rezidentem je fyzická osoba, která má v dané zóně trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost. Abonentem je fyzická nebo právnická osoba, která v zóně podniká.

. Rezidentem je fyzická osoba, která má v dané zóně trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost. Abonentem je fyzická nebo právnická osoba, která v zóně podniká. Radní Brna schválili podobu takzvané květinkové varianty. To znamená, že každý rezident, abonent i návštěvník může zaparkovat své vozidlo nejen v zóně, do níž se přihlásil, ale i v nejbližších okolo. „V Brně mají městské části hranice rozmístěny nelogicky. Nechtěli jsme, aby nastala situace, kdy by jedna strana ulice spadala do jedné zóny a druhá zase do jiné,“ vysvětlil Aleš Keller z Brněnských komunikací.