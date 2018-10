Start druhé vlny modrých zón v Brně se neposune, ale řidiči ušetří

Druhá vlna zahrnuje ulice Milady Horákové, Lidickou, Kounicovu, Veveří, ale také náměstí 28. října nebo třídu Kapitána Jaroše.

Brněnští radní v úterý alespoň zmírnili poplatky pro návštěvníky a rezidentům v této části města schválili, že za první auto půl roku platit nebudou. Ti, kteří už za první auto poplatek 600 korun uhradili, mohou požádat o jeho vrácení.

Návštěvníci budou mít první hodinu parkování zdarma, za druhou hodinu zaplatí deset korun a za každou další dvacet korun. „Vycházíme vstříc těm, kteří si v dané lokalitě potřebují třeba nakoupit, ale zároveň poté uvolní místo dalším. Chceme auta dostat více do pohybu, aby celé dny nestála na ulicích,“ vysvětlil brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Piráti a lidovci, kteří jsou součástí i nově vznikající koalice spolu s ODS a ČSSD, chtěli start druhé vlny odložit na duben, to však neprošlo. Stejně tak rada neschválila volný režim parkování v rezidentních zónách od 6 do 17 hodin.

V listopadu může nastat chaos, upozorňuje Hladík

Náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) je z rozhodnutí zklamaný. „Obyvatelé města se stávají rukojmími. 18 tisíc aut nemá v dané lokalitě vydané oprávnění, které potřebují už za několik dní, “ podotkl Hladík s tím, že do dubna by se systém před spuštěním druhé vlny v klidu upravil.

„V listopadu může nastat zbytečný chaos. Nová rada určitě bude muset některé opravy provést,“ doplnil Hladík.

Jednou z už teď plánovaných změn je povolení vjezdu do historického centra města v neděli. „Dali jsme pokyn odboru dopravy, aby začal tuto možnost řešit. Návštěvníci by do centra mohli vjet a zaparkovat v neděli od 8 do 16 hodin,“ nastínil primátor.

U abonentů se nic nemění, ve druhé vlně stejně jako dosud zaplatí šest tisíc korun už za první auto. Rezidenti zaplatí za druhé a další auto. Modré zóny platí v historickém jádru Brna od září, v listopadu se rezidentní parkování rozšíří o další tři zóny na sever od historického centra města.