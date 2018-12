Kamery budou hlídat vjezd do centra Brna od jara, Piráti by raději čipy

Vedení Brna se na dodavateli kamer shodlo až na druhý pokus, protože do prvního výběrového řízení ještě za minulé koalice v čele s hnutím ANO se přihlásila jen jedna firma, navíc táž, která připravovala podklady pro zakázku. Rada pak i proto výběrové řízení zrušila a vyhlásila znovu.

„Zrušení bylo správným krokem. Tehdy se přihlásila jen jedna firma s poměrně vysokou částkou, teď se přihlásilo sedm firem a výsledná cena je nižší,“ sdělil první náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL), který byl členem i minulé koalice.

Původně plánovaná cena za systém dohlížející na rezidentní parkování byla 31 milionů korun, nově vysoutěžená je 27,5 milionu. Tu nabídla kolínská společnost SPEL, s níž představitelé Brna podepíšou smlouvu během ledna.

„Jsou tam dvě fáze zavádění. Počáteční, zkušební, potrvá prvních 60 dnů od podpisu smlouvy. Ve druhé se bude řešit rozšíření a propojení optickými kabely, ale na funkčnost kamerového systému už tato druhá fáze nebude mít vliv,“ prohlásila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

„V tuto chvíli jsme kamerový systém vyhodnotili jako nejefektivnější, protože je nezbytné nějakou kontrolu provádět a je to lepší než využívat strážníky,“ vysvětlila primátorka.

Jednání o samotném umístění kamer na domech stále pokračují, nicméně podle magistrátu nic zatím nebrání tomu, aby mohly být kamery na vybraných místech instalovány.

V koalici ovšem zavedení kontrolních kamer od začátku odmítají Piráti. Ani ve středu jejich zavedení nepodpořili, a tak vzniknou navzdory nim.

„I když jsme s tím nesouhlasili, není to zásadní problém. V koaliční smlouvě jsme ke kamerám nic neměli, takže se nejedná o její porušení,“ sdělil náměstek za Piráty Tomáš Koláčný.

Jako lepší variantu by viděl čipy v autě a sloupky v ulicích, které by je snímaly, podobně jako fungují bezpečnostní rámy v mnoha obchodech. „Bylo by to výrazně levnější a jednodušší,“ tvrdí Koláčný.

Podle primátorky však nikdo s žádným jiným řešením než s kamerami nepřišel.