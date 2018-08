Firma, která měla dodat Brnu kamery, sama chystala podklady pro zakázku

Další velké zádrhele rezidentního parkování Několikaleté odklady: Nový systém rezidentního parkování chystal už minulý náměstek pro dopravu Robert Kotzian (dříve ODS, nyní Brno+) před pěti lety. Nakonec ale vedení města kvůli blížícím se komunálním volbám od jeho zavedení v roce 2014 upustilo a nechalo vše na nové politické reprezentaci. I ta termín spuštění oddalovala.

Zrušení naplánovaného systému závor:

Ministerstvo nedalo dotaci 80 milionů:

Pokus změnit systém na poslední chvíli a následný pád Hollana: Kvůli rezidentnímu parkování se musel vzdát gesce dopravy náměstek Hollan. Koaliční partneři mu vyčítali pomalost, chaos v přípravě systému i to, že se na poslední chvíli snažil prosadit jinou, výrazně měkčí variantu systému.

Kvůli rezidentnímu parkování se musel vzdát gesce dopravy náměstek Hollan. Koaliční partneři mu vyčítali pomalost, chaos v přípravě systému i to, že se na poslední chvíli snažil prosadit jinou, výrazně měkčí variantu systému. Chybějící záchytná parkoviště: Ačkoliv se rezidentní parkování s výrazným omezením vjezdu návštěvníků do centra připravuje několik let, stále nejsou vybudovaná záchytná parkoviště s návazností na MHD. Podle kritiků to bude znamenat, že se jen parkující auta přesunou do čtvrtí v okolí centra.