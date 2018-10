PŘEHLEDNĚ: Pravidla druhé fáze modrých zón v Brně, která možná nevydrží

Čtyři roky bydlí Paul Prokop na třídě Kapitána Jaroše. A po celou dobu netrpělivě čeká, až k němu dorazí rezidentní parkování. Patří k těm, kteří denně desítky minut krouží po okolí domu a snaží se zaparkovat.

„Už teď je pozdě. O parkování na Jarošce by se dal napsat horor. Jsme otroci parkovacího místa,“ říká Prokop a doufá, že od 1. listopadu, kdy začnou ve čtvrti platit modré zóny, se situace zlepší.

I když „pruhy“ startují už za dva dny, panuje kolem nich řada zmatků. Už teď například nově nastupující vláda města v čele s ODS plánuje další změnu.

A dosluhující rada v čele s ANO v minulém týdnu schválila novinky v cenách, které se sice objevily v pátek na úřední desce, ale už ne na oficiálním webu parkovanivbrne.cz.

MF DNES proto přináší informace, co vlastně druhá vlna rezidentního parkování v tuto chvíli znamená.

1 Kde nové zóny platí?

Pravidla rezidentního parkování nově zasáhnou území ohraničené ulicemi Údolní, Kotlářskou, Pionýrskou, Traubovou, Milady Horákové a Koliště, celkem 41 ulic.

„Dokončujeme modré pruhy na třídě kapitána Jaroše. Osadili jsme svislé značky a těsně před spuštěním budeme instalovat 41 nových parkovacích automatů,“ popsala mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

A nachystaná už jsou dvě nová monitorovací auta, která budou hlídat, jestli řidiči parkují tak, jak mají.

2 Jak získat povolenku a kolik to stojí?

Ti, kteří bydlí ve vyznačené oblasti nebo tu mají nemovitost, jsou rezidenty a musí si vyřídit registraci. Povolenky mohou lidé získat buď v kontaktním centru na Zvonařce, nebo i elektronicky přes datovou schránku. Až do minulého pátku zaplatili za povolení pro první auto a půlrok 600 korun.

To však rada města změnila, takže teď neplatí žádné peníze. „Do středy 24. října si registraci a povolení vyřídilo 1 809 lidí. Vracení peněz je zatím v řešení,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Za další auta už ale rezidenti zaplatí – druhé přijde na 15 tisíc a každé další na 20 tisíc korun. Abonentů, tedy lidí podnikajících v dané čtvrti nebo těch, kteří v ní mají provozovnu, se žádný pardon netýká. Už za první auto dají za rok 6 tisíc korun a 20 tisíc za každé další.

3 Kde a za kolik budou stát návštěvníci

Ten, kdo v dané lokalitě nemá trvalé bydliště nebo nemá vyřízenou registraci, je návštěvník. Může parkovat i na modrých pruzích, ale musí za stání platit.

„Je to nejefektivnější způsob regulace. Když místa nejsou, je možné jednoduše parkování zdražit a tím odpadnou ti, kdo v místě nebydlí, a naopak, když bude volno, parkování zlevní,“ vysvětlila místostarostka Brna-střed Jasna Flamiková (SZ), která parkování v této městské části připravovala.

Ráno od šesti do osmi je systém volný, aby mohli rodiče odvézt děti do školy a kvůli zásobování.

Na poslední chvíli se změnily i ceny za parkování návštěvníků. Ti za první hodinu nedají nic, za další deset korun a za každou další dvacet. Změna se však netýká historického jádra.

„Návštěvník musí zadat registrační značku vozidla a uhradit poplatek buď v parkovacím automatu, nebo pomocí mobilní aplikace, kde si pak může prodloužit dobu. Pokud platí přes automat, je potřeba uhradit částku v parkovacím automatu,“ popsal vedoucí odboru dopravy brněnského magistrátu Pavel Pospíšek.

Pro rezidenty platí možnost poskytnout 100 hodin zdarma svým návštěvníkům, ale musí zaregistrovat jejich auta předem do systému. Dalších 50 hodin si mohou lidé přes internet dokoupit za 100 korun.

4 Parkování pohlídají dvě auta

Kontrolu nad parkováním mají plně převzít dvě monitorovací auta. Ta hříšníky zaznamenají a městská policie vyhodnotí, jestli udělali přestupek, a přepošle věc úředníkům z přestupkového odboru. Ti pak udělí pokutu.

Vjezd do historického centra střežili a do instalace kamer i nadále budou střežit strážníci, kteří na místě udělili zatím osm pokut.

Za špatné parkování v historickém jádru zatím pokuty nepadly. „Aktuálně dokončujeme aplikaci, která nám umožní vstup do systému, abychom mohli přestupky vyhodnotit,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

U druhé vlny však není potřeby hlídat vjezdy, pouze parkování, a to obstarají dvě monitorovací auta.

5 Všechno může být brzy jinak

Pravidla, která nastavila koalice vedená ANO s podporou Zelených, ovšem mohou mít trvání jen pár týdnů. Nastupující čtyřkoalice v čele s ODS ohlásila, že je pozastaví hned na prvním zasedání městské rady. Chce získat čas na změnu systému.

„Bavíme se o tom, jestli budou dvě, nebo tři zóny rezidentního parkování. Nesmí to ale být restriktivní systém. Chceme proto v pilotní fázi, kdy rezidentní parkování zavedeme po celém Brně, aby bylo stání pro rezidenty zdarma a platili jen mimobrněnští,“ popsal budoucí náměstek pro dopravu Robert Kerndl. Poplatky by pak zavedli až poté, co se modré zóny osvědčí.