Na rezidentní parkování lze vyzrát. Třeba skútrem nebo motorkou

Už několik posledních týdnů jezdí po Brně silničáři s modrou barvou a vyznačují s ní parkovací místa určená pro rezidenty. Úředníci vedle nich vyřizují registrace k vjezdu a parkování v centru Brna. Příští týden v sobotu to pak vypukne naplno – začnou platit pravidla rezidentního parkování. V první vlně půjde o historické centrum Brna, modré zóny se pak ale začnou šířit i do jeho okolí. Mezi lidmi stále panují otázky, jak na ně nový systém dopadne.

Proč v centru po přemalování ubývá parkovacích míst?

Původně město prezentovalo, že míst k parkování v centru přibude. Do toho však počítalo i vyhrazená parkovací stání, tedy rezervovaná, zaplacená místa například před Ústavním soudem, která od září budou moci přes noc využívat i rezidenti. Přes den ale ne. Na otázku, zda míst k parkování přes den přibude, nebo ubude, není magistrát ani deset dní před spuštěním schopen odpovědět.

Na některých ulicích je ale viditelně méně parkovacích míst, než bylo dříve. Týká se to například Solniční. „Tam došlo k úbytku, protože zde bylo změněno šikmé stání na podélné, a to vzhledem k současným normám a šířce vozovky,“ vysvětlila Zuzana Šrámková z tiskového střediska brněnského magistrátu. Ve středu ale řidiči toto nové malování nerespektovali a stáli, jak byli zvyklí dříve. A podobných míst je v centru více. V důsledku by díky přemalování značení na zemi mělo ubýt „divokého“ parkování.

Místa ale jen neubývají. Například v ulici Bašty naopak přibyla. Doposud byla jen po jedné straně ulice, nově jsou po obou. Tady to totiž normy umožňují.

Jaká pravidla platí pro motorky a skútry?

Kdo jezdí na motorce či skútru, ten se většině strastí spojených s modrými zónami vyhne. Může zaparkovat na místech určených rezidentům i návštěvníkům mimo historické jádro (například v Rooseveltově ulici) a ani nic za stání nezaplatí. Podle magistrátu motorka nezabere tolik místa a není jich tolik, aby je bylo potřeba regulovat jako auta. Pokud motorek výrazně přibude, může se to změnit. Jediná věc, kdy člověk potřebuje povolení i na motorku, je k vjezdu do historického centra. Získat ho může jen rezident nebo podnikatel s provozovnou v těchto místech. I v tomto případě je však parkování zdarma.

Proč bude víc povolenek než samotných stání?

Magistrát je přesvědčený, že není potřeba stejný počet parkovacích míst jako povolenek, protože všichni nebudou všude zároveň stát. Náměstek pro dopravu Richard Mrázek (ANO) očekává, že do systému se registrují přibližně dva tisíce lidí. Vyloženě pro rezidenty, abonenty a návštěvníky, kteří nemají průkaz ZTP nebo nejsou v režimu zásobování, však bude od září celkem 773 parkovacích míst.

„Dosud bylo vyřízeno přibližně 1 100 žádostí o oprávnění. Jde jak o parkování, tak o vjezdy do centra. V obecné rovině lze říci, že parkovacích oprávnění se týká přibližně polovina zmíněných žádostí,“ doplnila Šrámková.

Kdo bude kontrolovat vjezd do historického centra?

Do historického jádra města nebudou smět vůbec vjíždět lidé, kteří tam nebydlí nebo nemají firmu. Kontrolovat to měl kamerový systém, soutěž na něj však radní museli vypsat znovu. Kontrolu tak zatím budou mít na starost strážníci, kteří budou hlídat jak vjezd do centra, tak parkování. „Předpokladem je, že by strážníci využívali tablety, pomocí kterých by oprávnění ověřovali,“ upřesnil mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Zákaz vjezdu pro nerezidenty ale zas tak dramatickou novinkou není, ve většině ulic v historickém jádru platil i dosud. Výjimkou byly Mozartova a Besední ulice.

Co když bydlím v centru a čekám zásilku?

Ještě před časem tvrdil náměstek Mrázek, že člověk, kterému je balík adresován nebo jemuž vezou jídlo, bude muset nahlásit do systému SPZ vozu a čas, kdy přijede. Nakonec to ale bude jinak. Velké přepravní společnosti si mohou vyřídit speciální povolení k vjezdu do centra, a to i mimo zásobovací hodiny.