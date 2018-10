Odložte druhou vlnu rezidentního parkování, vyzývá nová brněnská koalice

„V tuto chvíli cítíme jako největší věc, která je časově limitována, oblast rezidentního parkování. Proto vyzýváme současnou radu města Brna, aby přijala usnesení, kterým posune zahájení druhé fáze rezidentního parkování z 1. listopadu 2018 na 1. dubna 2019,“ uvedla na dnešním brífinku Markéta Vaňková z ODS, kterou čtyřkoalice nominovala na funkci primátorky.

V praxi by to znamenalo, že dnes už modře namalované tři oblasti v oblasti Brna-střed lemované ulicemi Údolní, Kotlářskou, Pionýrskou a Traubovou by zůstaly ve stejném režimu jako dosud.

Podle stávajícího primátorova náměstka pro dopravu Richarda Mrázka (ANO) je ale odložení druhé vlny úkolem pro novou koalici.

„Zatím nám nikdo nic podobného nenavrhl. Neviděl jsem žádné materiály ani návrh usnesení, takže nevím, k čemu se mám vyjadřovat. Kromě toho si nejsem jistý, jestli vůbec můžeme takto rozhodnout, protože postup rezidentního parkování schválily městské části, jejich rady a zastupitelstva. Neumím si představit, že bychom šli proti nim,“ reagoval Mrázek.

ODS ve svém volebním programu také navrhovala, aby byly poplatky za rezidentní parkování, které v současnosti dělají 600 korun za jedno auto pro lidi bydlící v dané oblasti, minimálně po dobu pilotního projektu zrušeny.

„O tom jediném jsme se při jednání o široké koalici s ODS, KDU-ČSL a ČSSD bavili a byly jsme ochotni se domluvit,“ poznamenal Mrázek.

Vznikající koaliční čtyřka jinak chce pokračovat v nastartovaných strategických projektech, jako je výstavba nové multifunkční haly u brněnského výstaviště, nového velodromu nebo atletické haly. Podporu má u všech čtyř stran také stavba Janáčkova kulturního centra, velkého městského okruhu, zvyšování kapacity parkování nebo rozšíření tramvajových tratí.