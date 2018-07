Bez povolení lidé do centra Brna vůbec nevjedou, upozorňuje náměstek

Bez povolení pro rezidenty či podnikatele v centru města nikdo nejen nezaparkuje, ale dokonce do něj nesmí vůbec vjet. První etapa rezidentního parkování zasáhne oblast 31 ulic mezi Benešovou, Husovou a Rooseveltovou a náměstími Moravským, Žerotínovým a Malinovského a přinese spoustu novinek a zmatků.

„Netvrdím, že jsme to vymysleli dokonale a že odstraníme všechno, ještě než to spustíme, ale nastavili jsme systém pro obyvatele města příjemnější než třeba v Praze,“ říká náměstek brněnského primátora pro dopravu Richard Mrázek (ANO).

Lidé mají rezidentní parkování spojené jen s tím, že někde nebudou smět zaparkovat, ale málokdo si uvědomuje, že první etapa znamená mnohem víc. Je to tedy tak, že centrum Brna přestane být průjezdné?

Ano, pro lidi bez povolení. Ulice se změní v jednosměrky a na začátku budou zákazové značky s dodatkovou tabulkou, že se vjíždí do zóny s dopravním omezením a s vjezdem jen pro oprávněné – rezidenty, abonenty nebo vlastníky nemovitostí. Ti ostatní sem vjet nemohou, tedy ani projet.

Centrum bude kontrolované z 22 kamerových míst. A co až se rezidentní parkování od 1. listopadu rozšíří na další části Brna-střed?

Kromě kamer v centru budeme mít k dispozici autíčka (malé vozy se snímacím zařízením – pozn. red.), která budou nezávisle objíždět kolem podle navigace. Budou jezdit tam, kde budou návštěvnické zóny. Kamery budou jen v úzkém centru.

Jak to bude s pokutami?

Pokud kamera zjistí, že se v místě objevila SPZ bez povolení vjezdu, pošle informaci do systému. Stejně tak autíčka. Ta po určité době zajedou do dokovací stanice, kde řidič nasype data do databáze. Software přesype data do systému a ten je vyhodnotí. Podezření z přestupku bude verifikovat městský policista. Pokud určí, že byl spáchán přestupek, přepošle informaci na odbor dopravněsprávních činností a lidem pak přijde oznámení o pokutě. Vedle toho ale budou auta kontrolovat i strážníci s tablety a dávat bločky pod stěrač.

Rezidentní parkování startuje 1. září, lidé by se na něj ale měli začít chystat už dřív. Od kdy?

V pondělí 30. července otevře pracoviště s pěti přepážkami na Zvonařce číslo 5 a bude už také možné vyřídit si povolení on-line pomocí ověřeného elektronického podpisu nebo datové schránky.

Na registraci nakonec bude jen měsíc. Nemáte obavu, že se systém zhroutí, když tam budou všichni klikat?

Ne. Systém má dostatečnou kapacitu a nepůjdou tam všichni najednou. Nejdříve si musí zařídit registraci a zaplatit, pak získat heslo a teprve pak mohou do systému.

Koho čekají starosti V městské památkové rezervaci (MPR) už nezaparkuje nikdo, kdo není rezident (s trvalým bydlištěm v oblasti či vlastník nemovitosti) nebo abonent (podnikatelský subjekt nebo osoba se sídlem firmy nebo provozovnou v území). Ani tam nevjede nikdo, kdo nemá povolení a není zaregistrovaný v systému, například taxi, lékaři, sociální služby.

(MPR) už nezaparkuje nikdo, kdo není rezident (s trvalým bydlištěm v oblasti či vlastník nemovitosti) nebo abonent (podnikatelský subjekt nebo osoba se sídlem firmy nebo provozovnou v území). Ani tam nevjede nikdo, kdo nemá povolení a není zaregistrovaný v systému, například taxi, lékaři, sociální služby. Rezidenti i abonenti si budou v srpnu vyřizovat povolení . Registrovat se musí i ti, kteří auta nemají, aby mohli přidělovat návštěvnické parkovací hodiny zdarma. Půjde to elektronicky, ale údaje je třeba osobně ověřit na Zvonařce. Každý rezident, nehledě na věk, má nárok na 100 hodin za rok, dalších 50 si může za 100 korun jednou ročně dokoupit.

. Registrovat se musí i ti, kteří auta nemají, aby mohli přidělovat návštěvnické parkovací hodiny zdarma. Půjde to elektronicky, ale údaje je třeba osobně ověřit na Zvonařce. Každý rezident, nehledě na věk, má nárok na 100 hodin za rok, dalších 50 si může za 100 korun jednou ročně dokoupit. Kdo nemá internet, chytrý mobil nebo e-mail , musí požádat někoho, aby ho zaregistroval. Půjde to i na základě rodného listu dítěte nebo plné moci.

, musí požádat někoho, aby ho zaregistroval. Půjde to i na základě rodného listu dítěte nebo plné moci. Kdo nemá trvalé bydliště v Brně , nemůže se stát rezidentem a „spadne“ do návštěvnické placené zóny. V městské památkové rezervaci ale návštěvnické zóny nebudou.

, nemůže se stát rezidentem a „spadne“ do návštěvnické placené zóny. V městské památkové rezervaci ale návštěvnické zóny nebudou. Majitelé domů a firem, které mají vlastní parkování, si musí hlídat, aby do zóny vjížděl pouze takový počet aut, kolik mají míst.

Co v případě třeba důchodce, jenž nemá počítač, internet ani chytrý telefon?

Ten musí osobně na Zvonařku nebo požádat někoho z rodiny, kdo to všechno má, aby mu pomohl.

Ale některé věci jdou jen po internetu, například registrace nějaké služby, která ke mně přijede. A stejně tak je to i se sto hodinami zdarma, jež může každý obyvatel Brna bez ohledu na věk využít pro návštěvy.

Vycházíme ze zkušenosti v Praze, že i důchodci mají aspoň mobil, aby mohli zavolat někomu, kdo za ně zaregistruje například řemeslníka, který mu právě přijíždí, nebo někoho, kdo ho odveze k lékaři. Volné návštěvnické minuty ale budou platit jen pro návštěvnické zóny a ta v centru nebude žádná, takže návštěva tu také nezaparkuje. Musí na Rooseveltovu nebo Za Divadlem, kde budou.

Každý zaregistrovaný bude mít osobní profil. K čemu?

Třeba právě k poskytnutí volných minut. Komu nestačí 100 hodin zdarma, může si za stovku dokoupit dalších 50, ale jen jednou ročně. Může je ale využít právě k tomu, že k němu jede pošta s balíkem, řemeslníci nebo stěhováci. Do aplikace uvede SPZ a čas. To ale může pouze rezident, protože abonenti, tedy podnikatelé a firmy, mají vyčleněné k zásobování hodiny od 6 do 9 ráno a od 18 do 22 hodin. Na druhou stranu mohou v zónách parkovat, což dříve nemohli. Zůstanou i placená parkovací stání firem, ale přes noc od 19 do 7 hodin je mohou využít právě rezidenti.

V debatách s firmami a obyvateli centra zazněla celá řada připomínek. Například biskupství poukazovalo na to, že kamera bude snímat i auta lidí, kteří jedou na Petrov na svatby, pohřby a podobně. To by všichni dostali pokutu?

Biskupství má vlastní pozemek na parkování, takže jsme poupravili polohu kamery, která bude snímat jen vjezd do uličky na Zelný trh, ne ústí, kde mohou ještě jet k Petrovu. Zohlednili jsme i to, když má někdo víc aut, ale najednou používá jen jedno. Bude mít víc registrací SPZ, ale platit bude jen za jeden vůz a kamery ohlídají, aby vyjížděl pouze jedním. Jakmile vyjede víc aut, vyhodnotí to jako podezření z přestupku.

A co majitelé domů, kteří poskytují svým nájemníkům místa k parkování, například na svém pozemku nebo uvnitř bloku?

Musí nám sdělit, kolik parkovacích míst mají k dispozici, budou si moct registrovat libovolný počet SPZ v rámci účtu a kamery budou snímat, kolik jich tam vjelo. Pokud jich tam vjede víc, než vyjede, kamera to zaregistruje a už se bude řešit, kde to auto stojí. To samé platí i pro úřady s vlastním parkováním. Trochu jiná je situace u hotelů. V památkové zóně jsou čtyři. Dostanou dvojnásobný počet vjezdů, aby byl prostor na příjezd a odjezd klientů, a jejich pracovník bude do systému zadávat SPZ.

Například v Praze 5 vydali povolení k parkování pro výrazně více aut, než je tam míst. Nemůže se to stát i v Brně?

Teoreticky může být vydáno víc oprávnění, než je míst, protože nebudou všechna auta parkovat najednou. Někdo si oprávnění vezme jen proto, že tam vlastní nemovitost, ale jede tam jen občas.

A co když někdo nemá firemní auto, nebydlí v centru města, ale přesto se tam potřebuje pracovně pohybovat?

Bude návštěvník a do centra se nedostane. Může odstavit vůz v parkovacím domě nebo v návštěvnické zóně v ulicích Rooseveltova a Za Divadlem. Tam přibudou nové parkovací automaty na platební karty a mince. Z památkového centra postupně zmizí. Nebudou potřeba.

Registrace, kamery, „snímací“ auta, automatické generování pokut. Jak to jde dohromady se zpřísněnými pravidly na ochranu osobních dat?

V pohodě. Nepracujeme s osobními daty, která bychom mohli někde předávat. Je to uzavřený systém. Jediný, kdo do něj bude mít přístup, bude městský policista, který bude ověřovat, zda došlo k přestupku, a lidé z odboru, jenž pokuty zpracovává, ale tak je tomu i dnes. Jsou to lidé poučení a nesmějí podle zákona poskytovat informace někomu dalšímu.

Historické centrum je pilotní projekt. Budete to nějak vyhodnocovat a upravovat?

Po 1. listopadu se bude systém rozšiřovat na další tři místa Brna-střed, takže bude na nové politické reprezentaci, po jaké době a jestli uspořádá další debaty. Netvrdím, že jsme vymysleli něco dokonalého, čerpali jsme ale z Prahy, z Evropy a snažili se poučit. A máme unikát, který nikde jinde není, a to je květinka: lidé zaparkují nejen tam, kde bydlí, ale i v zónách sousedních. To bude výhoda zejména pro ty, kdo žijí na rozhraní městské části.

Nebojíte se zmatků?

Těm se asi nevyhneme, ale uděláme všechno pro to, aby jich bylo co nejméně. Vždycky, když je něco nového, trvá pár měsíců, než si lidé zvyknou. Odbor dopravy už jedná o bezplatné poradenské lince, jakmile to vyjedná, oznámíme přesné datum. Určitě to ale bude během srpna.