Brno bude mít rezidentní parkování. Definitivně se na něm shodli radní

„Ceny parkování v placených zónách a ceny za pořízení rezidentní karty jsme ale neschvalovali, ty budeme projednávat až po Novém roce s jednotlivými městskými částmi,“ uvedl náměstek pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno)

Podle něj je cílem systému ochrana lidí, kteří v místě bydlí a chtějí tu přes noc parkovat. „Neznamená to ale, že když rezident přejede z jedné městské části do druhé, bude muset platit. Městské části si určí jen speciální placené zóny, kde je největší problém s parkováním, a tam budou kromě místních rezidentů platit všichni, tedy i Brňané z jiných oblastí města,“ popsal Hollan.

Tyto zóny ale musí ještě schválit rada města, aby se nestalo, že některá městská část se utrhne a zpoplatní parkování všude. Tedy i tam, kde to není třeba.

Další úpravy budou na novém vedení města

Kromě toho, jak bude systém vypadat, schválil radní i časový harmonogram. Rada města už schválila smlouvu s dodavatelem softwarového řešení a v příštím roce v létě by chtělo město otestovat aplikaci v historickém jádru. „Brno-střed už přijalo usnesení, že chce, aby to bylo co nejdříve kromě historického jádra i na třídě kapitána Jaroše, v Gorkého a v Antonínské ulici,“ upřesnil Hollan.

Plošnější zavádění lze očekávat až po volbách a pak bude na novém vedení města, jestli přikročí k úpravám nebo převezme už nastavený systém. V roce 2019 začne platit v rámci Brna-středu a podle možností i v Králově Poli nebo Žabovřeskách. A během 2020 a 2021 i v dalších částech, které se budou chtít do systému zapojit.

Město už jednou žádalo o dotaci 80 milionů korun, ale ministerstvo dopravy ji neschválilo. Teď bude o příspěvek žádat znovu v době, kdy aplikace bude naprogramovaná. „Půjde řádově o desítky milionů korun, protože naprogramovat se to musí už pro celé město,“ dodal Hollan.