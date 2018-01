Řezník vybudoval úspěšnou firmu, nejvíc sil ho stály evropské normy

Steinhauser si potrpí na vysokou kvalitu svých výrobků, a tak ani neplánuje, aby se jeho firma Steinex vyrábějící uzeniny výrazně rozrůstala ze současných 150 zaměstnanců. „Každého člověka ve firmě znám jménem. V menším kolektivu dokážeme některé věci řešit operativněji,“ říká Steinhauser.

Loni v listopadu ale přece jen nastala jedna z největších změn v její dosavadní téměř pětadvacetileté historii. Z Brna, kde firma v roce 1994 začínala, se přesunula výroba do zcela nového závodu v Kuřimi.

Nové prostory přitom plánovali vybudovat už před patnácti lety. Tehdy se ale museli připravovat na vstup do Evropské unie, což znamenalo vyhovět nejrůznějším požadovaným standardům a normám. „Jednu dobu už mi doma říkali, jestli by nebylo lepší to zabalit,“ vzpomíná dnes s úsměvem na slova od rodiny, která ho nakopla pracovat dál.

Přestože to podle něj bylo velmi náročné a stálo ho to spoustu sil, nakonec se mu se všemi požadavky povedlo úspěšně vyrovnat.

Stejně tak nedal na lidi, kteří ho upozorňovali na rizika přesunu z Brna do Kuřimi. „Varovali nás před ztrátou zaměstnanců. Všichni ale s námi přešli do nového závodu,“ doplňuje Steinhauser, který pro práci ve firmě nadchl i další členy své rodiny.

„Češi se začínají dívat i na kvalitu, nejen na cenu“

Jeden jeho syn má na starosti ekonomiku, druhý import a export a manželka má pod sebou prodejny, které firma v Brně a blízkém okolí také buduje. „Máme jich sedm, teď plánujeme osmou,“ přibližuje. Výrobky dodává i do dalších maloobchodních sítí, do velkých hypermarketů ale nechce. Podle jeho slov se mu to nevyplatí.

Nejvíce však firma vyváží do zemí střední Evropy. Výrobky dodávají na Slovensko, do Maďarska nebo Rakouska. Porozhlíží se také po německém trhu. „Vyrábíme velmi kvalitní uzeniny s vysokým podílem masa, což se samozřejmě promítne na ceně. Až teď se Češi začínají dívat kromě ceny i na kvalitu,“ vysvětluje majitel firmy, který letos očekává půlmiliardový obrat.

Jméno Steinhauser ale není v masném průmyslu ojedinělé jen ve spojení s firmou Steinex. Na úplném počátku, ještě před založením vlastní firmy, pomáhal Jaromír Steinhauser spolu s bratrem otci rozjíždět jatka v Tišnově.

„Byli jsme tři velké osobnosti a já si řekl, že by bylo rozumnější se osamostatnit,“ dodává majitel kuřimské firmy. Dodnes ale spolupracují i obchodují. „Nijak si nelezeme do zelí. Dokážeme si vycházet vstříc a vzájemně se respektovat.“