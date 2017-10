Potvrzeno. Řidič, který s dětmi uvízl pod závorou, trestný čin nespáchal

Okresní soud v Blansku letos v březnu dospěl k závěru, že nešlo o trestný čin a případ předal k vyřešení městskému úřadu v Boskovicích. Řidiči Josefu Žuborovi původně hrozilo až pět let vězení za spáchání trestného činu obecného ohrožení.

Krajský soud v neveřejném jednání o stížnosti státního zástupce rozhodl v polovině července. Poté spis putoval zpět na blanenský soud, který rozhodnutí stranám doručoval. Až nyní je tak znám výsledek.

K incidentu došlo 20. listopadu 2015 ráno, kdy linkový autobus se 40 dětmi a třemi dospělými na palubě zůstal zaklíněný na přejezdu pod jednou ze závor. K místu se v tu chvíli blížil spěšný vlak.

Závoru nakonec zvedli dva školáci a cestu autobusu uvolnil nákladní vůz stojící původně v protisměru, který sám vjel na přejezd a vklínil se pod další ze závor (psali jsme zde).

Nehrozilo nebezpečí střetu, uvedla soudkyně

„Míjel jsem se přímo na přejezdu s jedním z kolegů. Až když jsme na něm byli najetí, začaly blikat závory,“ hájil se Žubor. „Bylo to tam celé doslova past na řidiče. Já jsem rozhodně nebyl první, komu se to stalo.“

Na nepřehlednou situaci a zúžení na obou stranách přejezdu upozorňoval i Žuborův advokát. „To byla časovaná bomba. Kdyby pan Žubor nevjel na přejezd, ucpal by se protisměr a stíhaný by byl řidič, co jel naproti. Tam bylo všechno špatně,“ uvedl obhájce David Obenrauch.

Podle soudu na přejezdu nedošlo k obecnému ohrožení. „I podle dosavadní judikatury lze za obecné ohrožení považovat jen takové jednání, kdy bezprostředně hrozí nebezpečí smrti či vážné újmy na zdraví. V tomto případě ale obžalovaný zůstal stát s autobusem na zadní části přejezdu na manipulační koleji, kde nehrozilo nebezpeční střetu,“ vysvětlila soudkyně Helena Frantelová.