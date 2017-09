Tramvaják youtuberem. Jeho videa baví fanoušky dopravy i turisty

„Tak dneska na devítce mezi Juliánovem a Lesnou. Projedeme si opravené úseky a ukážeme si i nějaké drobné změny,“ říká Martin Šimek.

U toho se pomalu rozjíždí z konečné tramvají v brněnském Juliánově a během cesty k následující zastávce odhaluje zrádnosti „devítky“.

K hlavnímu nádraží není problém časový harmonogram dodržet, od něj k Lesné už je to kvůli provozu horší. Má k tématu co říct, jako řidič tramvají v Brně Martin Šimek pracuje od roku 2014.

Kdo by s ním chtěl projet celou trasu, která přes prázdniny prošla rekonstrukcí, může - stačí „naladit“ jeho videa na kanálu YouTube, která momentálně odebírá dva a půl tisíce lidí nejen z tuzemska.

Být „dopravním youtuberem“ Šimek nezamýšlel, na začátku svá videa točil, aby pomohl svým méně zkušeným kolegům. Nakonec je z toho oblíbený projekt.

Za řídicí pult tramvaje se dostal, kdy ve škole neudělal zkoušky

Od desítek dalších se odlišuje nejenom tím, jak poutavě o svém povolání dokáže vyprávět, ale především tím, že své směny z tramvajové kabiny točí na videa, která následně publikuje.

Za řidičský pult se dostal náhodou. Bylo to záchranné řešení. „Studoval jsem stavárnu. Bohužel jsem neudělal zkoušku a studium jsem musel ukončit. Dozvěděl jsem se to v srpnu roku 2014, a to už bylo pozdě podávat přihlášky na nějaké náhradní studium. Potřeboval jsem tedy najít nějaké zaměstnání. A dopravní podnik akorát nabíral nové řidiče,“ popisuje.

Prošel kurzem a začal brázdit brněnské koleje. Po čase mu došlo, že brněnská tramvajová síť má mnoho zastávek, které se musí tramvajáci v zácviku naučit nazpaměť.

„Napadlo mě, že bych mohl pro své méně zkušené kolegy nováčky postupně natočit všechny linky, aby si je pak mohli pustit a s tratí i jejími nástrahami se sžít. Video jsem pak umístil na YouTube,“ vysvětluje, co ho přimělo natáčet.

Na složitých křižovatkách se soustředí na řízení, ne na kameru

Pořizování videozáznamu se pro něj stalo příjemným zpestřením každodenní služby. A začal přemýšlet, jak by mohl snímky zdokonalovat. Nejprve začal vpisovat názvy jednotlivých zastávek. Po čase přidal GPS souřadnice, aby bylo jasné, kudy s tramvají zrovna projíždí. Záběrům ale pořád něco chybělo - mluvené slovo.

„Začátky byly těžkopádné. Býval jsem stydlivý a nerad jsem mluvil. Postupně jsem se ale oťukal a začal komentovat plynule, s hlavou i patou,“ vypravuje Šimek. Popis dění v ulicích ale rozhodně neovlivňuje bezpečnost, s jakou své cestující vozí.

Zmlkne při zastavení na každé náročné křižovatce, která vyžaduje plné soustředění. Své první video pustil do světa v únoru 2015. Od té doby si ho našla spousta příznivců, především z řad fanoušků veřejné dopravy ve věku dvanáct až šedesát roků.

Ve statistikách dokonce zjistil, že jeho publikum zdaleka nepochází jen z České republiky. „Sledují mě i ze Slovenska, Polska, Německa či Španělska. Videa mi okomentoval i jeden Vietnamec. Napsal, že po svém příjezdu do Brna na studijní pobyt se díky mým videím lépe orientoval. Psal vietnamsky, takže jsme spolu komunikovali přes překladač. O to větší sranda to byla,“ líčí s úsměvem mladý tramvaják.

Přednost při odbočování vlevo řidiči moc nerespektují

Svým youtuberským počinem necílí ovšem jen na fandy městské dopravy. „Snažím se veřejnosti ukázat, že naše práce není jen o mačkání čudlíků a tahání páčky dopředu a dozadu. Řídit tramvaj víc než osm hodin denně je náročné především na psychiku. Videa pomáhají také těm, kteří se o pozici řidiče tramvaje ucházejí. Často si nedokáží představit, co pendlování po kolejích obnáší,“ objasňuje Šimek.

V další historce vzpomíná, jak mu onehdy jeden jeho plzeňský fanoušek, taktéž bývalý tramvaják, poděkoval za návrat v čase do doby, kdy i on usedával do kabiny plzeňských elektrik.

Známých ve své branži má mnoho. Ať už se baví s kolegou ze „štatlu“, nebo Liberce, všichni tramvajáci se shodují na tom, že nejvíce jim práci znepříjemňují automobilisté.

„Nerozhodní jsou ti nejnevyzpytatelnější. Pravidlo o tom, že při odbočování vlevo dáváme přednost tramvajím v obou směrech, respektuje zlomek. Bohužel, kvůli nesmyslné legislativě budu při srážce s nevhodně stojícím autem na křižovatce, které v jízdní dráze nemá co dělat, viníkem já,“ zoufá si. Ostatně, jeho videa o problémech s motoristy svědčí dostatečně.

Přiznává, že po technické stránce se ve svém koníčku zlepší těžko. „Dosáhl jsem maxima. Nevím, co jiného ještě do filmečků z tratí přidat. Abych udržel nastavenou laťku, musím zapracovat na obsahu. Proto jsem moc rád za každou výluku či odklon při mimořádné události. To je totiž něco neobvyklého oproti běžnému vedení linek. Zrovna nedávno jsem sloužil na dvojce a ze Staré osady jsem místo Cejlem jel ulicí Milady Horákové. To byly žně,“ směje se.

Čerstvě ženatý tramvaják plánuje u dopravního podniku zůstat. „Natáčení se chci věnovat dál. Do budoucna bych si chtěl udělat řidičák i na ostatní trakce, abych mohl jezdit jak s autobusy, tak s trolejbusy. To by pro mé příznivce znamenalo videa z dalších brněnských tras v nových lokalitách. Nechávám osudu, jak se to bude vyvíjet dál. Zatím jsem se svou prací spokojený. Každý den si odjezdím svoje a domů odcházím s čistou hlavou, “ uzavírá Šimek.