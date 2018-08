Bez mobilu ani ránu. Řidiči na jihu Moravy je používají častěji než jinde

V jedné ruce mají volant a v druhé mobil. Na jihomoravských silnicích běžná věc. Používání telefonů při řízení auta je sice zakázané, řidičům ale toto nařízení nic moc neříká. A nejde přitom jen o telefonování.

V průzkumu, který si nechala udělat Česká asociace pojišťoven, dopadla jižní Morava v porovnání s ostatními kraji v průměru nejhůř. Nepozornost řidičů s mobilem je přitom nejčastější příčinou dopravních nehod v zemi.

Ve třech kategoriích ze čtyř obsadila jižní Morava v nelichotivém žebříčku druhé místo. V té čtvrté týkající se telefonování za volantem skončila sice až sedmá, přesto je ale počet řidičů, kteří volají za jízdy, značný – necelých 60 procent. Více se do hovorů za volantem pouští například v Plzeňském kraji, kde jsou to dvě třetiny řidičů, vede Praha s téměř 70 %.

Nebezpečné je jakékoliv volání. I přes handsfree

„Z dat od roku 2014 do roku 2018 vyplývá, že mobilní zařízení během řízení používají více muži, a to v poměru 85 % mužů, 15 % žen,“ doplnil Radim Striegler z brněnského Centra dopravního výzkumu.

Problém telefonování není jen v manipulaci s přístrojem. Bezpečné totiž není ani používání handsfree během řízení. „Když telefonujeme, pozornost se sníží o polovinu, po 90 sekundách hovoru se nepozornost a chybovost dále zvyšuje, snižuje se také periferní vnímání a rozpoznávání dopravních značek, naopak se zvyšuje reakční doba,“ upozornil expert.

„Stříbrnou“ příčku obsadili jihomoravští řidiči v „disciplíně“ sledování sociálních sítí na mobilu. Že si za volantem prohlíží, co je nového na Facebooku či Instagramu, přiznalo bezmála 13 % řidičů, zatímco na Liberecku to nebyla ani tři procenta. Hůř než na jižní Moravě jsou na tom už jen řidiči na Vysočině.

Když už nebrouzdají na sociálních sítích, stejně rádi si Jihomoravané za volantem v mobilu čtou nebo vyhledávají informace na webu. Dělá to přibližně 15 % motoristů. Srovnatelně jsou na tom „vítězní“ řidiči z Olomoucka, kde je to jen o půl procenta více.

Esemesky píše na jihu Moravy za volantem více než třetina řidičů

Informace, že do mobilu hledí přibližně každý šestý řidič na jihomoravských silnicích, aniž by „jen“ vyťukával telefonní číslo, může někoho vyděsit. Horší však je, že celkové číslo je mnohem vyšší. Může za to další oblíbená činnost – psaní textových zpráv, kde je jižní Morava opět druhá.

„Zatímco v Ústeckém kraji zprávy během jízdy píše 20 % řidičů, na jihu Moravy je to téměř 40 %. Velká část z nich je však ochotná telefon zcela odložit v případě, že mají zodpovědnost za druhého člověka,“ poukázal na specifika Jihomoravského kraje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Jak hřeší řidiči Telefonování

1. Praha

2. Plzeňský kraj

3. Středočeský kraj

7. Jihomoravský kraj

11. Olomoucký kraj

13. Vysočina SMS

1. Praha

2. Jihomoravský kraj

3. Středočeský kraj

8. Olomouc

13. Vysočina Sociální sítě

1. Vysočina

2. Jihomoravský kraj

3. Zlínský kraj

4. Praha

7. Olomouc Vyhledávání na webu

1. Olomoucký kraj

2. Jihomoravský kraj

3. Vysočina

7. Praha Zdroj: STEM/MARK pro Českou asociaci pojišťoven

Nedostatečná pozornost při řízení je v Česku dlouhodobě nejčastější příčinou dopravních nehod, přičemž používání mobilu na tom má největší podíl. Potvrzují to i čísla ze silničních kontrol.

„Používání mobilu je jedním z nejčastějších prohřešků. Dopravní policisté v Jihomoravském kraji za první pololetí letošního roku zjistili 2 323 těchto přestupků a uložili pokuty v souhrnu za více než 1,1 milionu korun,“ přiblížil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Podle Evy Kropáčové z Policejního prezidia ČR je používání telefonu v autě na jižní Moravě letos ve srovnání s jinými kraji vůbec nejčastější. Každý kraj si však stanovuje své priority podle aktuálních potřeb, a tak je nelze přímo srovnávat.

„Z celkových statistik je zřejmé, že se policisté z Jihomoravského kraje zaměřili na tuto problematiku v letošním roce nejvíce,“ poznamenala Kropáčová.

Skutečnost, že silnice jsou plné telefonujících řidičů, souvisí zřejmě i s překvapivě nízkou pokutou, která jim za to hrozí. „Přestupek lze řešit příkazem na místě až do 1 000 korun, ve správním řízení od 1 500 do 2 500 korun,“ sdělil Pavel Šváb.

V průzkumu ale Jihomoravané uvedli, že si myslí, že na místě mohou zaplatit pokutu až 5 tisíc a ve správním řízení dokonce 10 až 15 tisíc korun.