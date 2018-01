Řidiči autobusů dostali od vlády přidáno, dopravci těžko shánějí peníze

Na spolehlivosti autobusové dopravy je přitom závislá velká část obyvatel jižní Moravy.

„Několikrát jsme kraj oslovili s požadavkem na řešení. Za leden zatím od něj rozhodně peníze nemáme a ani jsme nedostali žádné zprávy. Musíme čerpat z vlastních zdrojů,“ povzdechl si ředitel ČAD Blansko Jiří Šebela s tím, že netuší, jak dlouho je taková situace udržitelná.

Podobně to vnímá Karel Psota ze znojemské dopravní firmy Psota. „Dostali jsme peníze od kraje jen do 15. prosince. Máme smlouvy takové, že už nám asi nepošlou nic. Něco našetřené máme, ale jak to bude dál, nevím,“ poznamenal Psota, jenž kvůli nízkému zájmu ze strany řidičů navíc sám sedá za volant a cestující rozváží.

Krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD) ovšem ujišťuje, že by všechny firmy peníze navíc dostat měly. O problémech prý neví. „Detailně nekontroluju, jestli dotace některým nepřišla, nebo přišla. Nicméně předpokládám, že všem dochází stejně,“ reagoval.

Zdražení linek nepomáhá

Psota i Šebela doufají, že se situaci podaří vyřešit. Zato David Grund z brněnského Tourbusu upozorňuje, že kvůli navýšení mzdových nákladů už museli na podzim omezit některé dálkové spoje. Připouští přitom, že se k podobnému kroku může uchýlit také v nejbližších měsících.

„Je to případ komerčních linek, které nespadají pod dotaci. Pro dopravce je zvýšení mezd výrazný zásah do ekonomiky, který lidově řečeno nejsou schopni utáhnout. Pokud vím, nejsme jediní, kdo se s tímto problémem potýká,“ vylíčil.

V minulém roce tak společnost zkrátila linky jezdící z Brna do Českých Budějovic a Strakonic a omezila spoje na Olomouc či Moravské Budějovice. Například na mezinárodní lince do Košic pak zkusila zdražit jízdné, jenže kvůli vysoké konkurenci jiných dopravců se jí to nevyplatilo.

„Na některých linkách zdražení zafungovalo trošku, na jiných spíše ne,“ připustil ředitel společnosti Tourbus, u níž si podle něj řidič v průměru přijde na 30 tisíc korun hrubého měsíčně. Zvýšení platů firmu vyjde každý měsíc na desítky tisíc.

Problém je potřeba vyřešit v první polovině roku

Přidávat peníze řidičům musejí všechny kraje. V tom Jihomoravském je ale situace nejkomplikovanější. Na vině jsou specifické podmínky smluv s dopravci. Podle nich jim kraj mohl poslat peníze jen na roky 2017 a 2018. Jak to bude v roce následujícím, zatím nikdo netuší.

Hanák už předložil Asociaci krajů České republiky dva návrhy. „Jeden je ten, že by Jihomoravský kraj dostal přímou dotaci od ministerstva dopravy na kompenzaci řidičům. Pak bychom mohli vstoupit do smluv, které máme s dopravci uzavřené,“ popsal Hanák.

„Druhou možností je, aby ministerstvo dopravy uzavřelo přímý vztah s dopravci. Kompenzace by pak fungovala na stejném principu, jako se dotuje například žákovské jízdné,“ doplnil Hanák.

Domnívá se, že situaci je potřeba vyřešit v nejbližší době. Pokud by to nechali až na druhou polovinu roku, reálně by prý hrozilo, že by nebyli schopní jihomoravským dopravcům v roce 2019 peníze poslat.

Možností je výpověď a nová soutěž

Dle vládního nařízení musí dopravci už od minulého roku vyplácet řidičům minimální hodinovou mzdu 98,10 koruny. Dříve to bylo o 26,50 koruny za hodinu méně. Kraj na to loni ze svého rozpočtu vyčlenil 100 milionů korun, pro letošek má naplánováno 85 milionů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) začátkem ledna navrhl zrušení nařízení předešlé vlády o růstu mezd. To by ale podle Hanáka šťastné nebylo a vláda by se naopak měla zaměřit na to, aby toto nařízení koncepčně dopracovala.

Jihomoravští dopravci mají ještě jednu možnost, jak si s omezujícími smluvními podmínkami poradit. Jednoduše smlouvy vypovědět a linky znovu vysoutěžit za vyšší ceny. Jenže v takovém případě samozřejmě nemají jisté, jestli se jim tendr podaří znovu vyhrát.

Přesto do toho několik společností šlo. „V loňském roce jsme vyhráli výběrové řízení, takže my obavy z nedostatku financí na vyšší platy pro řidiče neřešíme,“ pochvaloval si ředitel ČSAD Hodonín František Luža.

Ten ale zaznamenal ještě jiný problém. A to úbytek cestujících v autobusech. Podle společnosti KORDIS, která v Jihomoravském kraji zajišťuje integrovanou dopravu, to souviselo s velkými výlukami na železnici, kvůli kterým nastaly výpadky i v návazné dopravě. Postupný úbytek cestujících však byl také jedním z důvodů, proč od začátku roku zdražila jízdné ČSAD Vsetín, která rozváží cestující z Brna do Zlínského kraje a opačně.