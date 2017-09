Nejrizikovější jsou silnice ve Znojmě i I/43, hodně se bourá o víkendu

Tah I/43 z Brna na Svitavy je mezi řidiči přezdívaný silnice smrti. Nebezpečné křižovatky v okolí Slavkova také zkušení řidiči moc dobře znají. O život či zdraví ale jde i na silnicích v centru měst.

Mapa vychází z analýzy policejních statistik a zaměřuje se na místa nejčastějších dopravních nehod s vážnými následky.

Za nejhorší v Jihomoravském kraji označuje mírnou zatáčku na silnici I/43 nedaleko Černé Hory na Blanensku, kde se v posledních třech letech stalo sedm nehod a za následek měly tři těžká zranění.

Letos v dubnu se na stejném úseku jen o pár set metrů dál dokonce umíralo. Tři lidé zemřeli po čelní srážce dvou aut mezi Černou Horou a Závistí (psali jsme zde).

Silnice je nebezpečná celá, míní starosta

Starosta městysu Černá Hora Ondřej Měšťan (nez.) považuje za nebezpečnou celou třiačtyřicítku. Úpravy úseku, který v anketě vyhrál, se už ovšem připravují.

„V současné době se projednává změna územního plánu Černé Hory, která umožní ‚narovnání‘ silnice. Dále tady ve druhé polovině září proběhne inženýrsko-geologický průzkum. Rozhodně nejlepším řešením by ale bylo postavit novou dálnici D43. A to pokud možno co nejdříve,“ podotkl Měšťan.

Podle Automapy cestujícím hrozí velké riziko také na křižovatce na silnici I/50 východně od Slavkova u Brna, kde je odbočka do centra města. V minulosti se přitom ve výčtu nejrizikovějších míst objevila křižovatka rovněž na I/50 na druhou stranu od Slavkova – u Velešovic.

Další nebezpečná místa jsou pak přímo ve městech. Jedno je na křižovatce Bratislavské ulice v Hodoníně, další dvě na hlavním průtahu Znojmem. Z nich světelná křižovatka Sokolské a Coufalovy ulice se v Automapě objevuje opakovaně. Žádné jednoduché řešení se však v tomto místě nenabízí.

Nehody na suchu a bez alkoholu

Ačkoliv se místa nehod i jednotlivé dopravní nehody liší, ze souhrnné statistiky se dá vyvodit několik stejných jmenovatelů.

„Převážná většina nehod se stala ve dne, na suché vozovce a viníkem byl řidič, který nebyl pod vlivem alkoholu,“ přiblížil dopravní odborník Jaroslav Heinrich z HBH projektu, brněnské projekční kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby, která se na vzniku Automapy podílí.

Nejnebezpečnější úseky na jižní Moravě 1. Zatáčka na silnici I/43 nedaleko Černé Hory na Blanensku – 7 nehod, 3 těžká zranění

2. Křižovatka na silnici I/50 východně od Slavkova u Brna – 5 nehod, 3 těžce zranění

3. Křižovatka na silnici I/38 (ulice Sokolská, Coufalova a J. Palacha) ve Znojmě – 3 nehody, 3 těžce zranění

4. Křižovatka Bratislavské a Zámecké ulice v Hodoníně – 3 nehody, 2 těžce zranění

5. Křižovatka ulic Pražská a Mičurinova ve Znojmě – 9 nehod, 2 těžce zranění Do žebříčku se dostaly ty úseky dálnic a silnic I. třídy, na kterých se za poslední tři roky (2014–2016) přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé vážné dopravní nehody na vzdálenosti menší než 100 metrů. Nehodové lokality byly dále porovnány podle četnosti dalších drobnějších nehod. Analýza vychází z databáze JDVM (Jednotná dopravní vektorová mapa) s lokalizací všech dopravních nehod v Česku evidovaných Policií ČR.

Ze zkoumaných vážných dopravních nehod se pak více než třetina stala o víkendu.

Nebezpečné lokality vytipovává policie i dopravní experti. Některé se daří upravit jednoduše.

„Někdy může i pouhá změna – doplnění nebo úprava – dopravního značení zachránit lidské životy,“ tvrdí specialista na řešení pro dopravní bezpečnost společnosti 3M Česko Eduard Perski.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje proto v rámci Besipu rozšiřuje pokrytí silnic značením na vozovce, osazuje nové úseky svodidly, upravuje také dopravní značky a zdrsňuje povrchy silnic v rizikových úsecích.

„Na tato opatření máme od kraje pro letošní rok účelovou dotaci 25 milionů korun. Všechna konzultujeme s policií a úseky vytipováváme spolu s Centrem dopravního výzkumu,“ vysvětluje šéf správy silnic Zdeněk Komůrka.

Na křižovatky míří stavbaři

Silničáře letos čeká i několik stavebních úprav, které mají bezpečnost na silnicích zvýšit.

„Provádíme výstavbu vjezdové brány (překážky, která donutí řidiče zpomalit – pozn. red.) na silnici třetí třídy v obci Lhota na Vyškovsku, s Brněnskými komunikacemi zase přestavbu křižovatky na silnici v Brně-Žebětíně,“ dodává Komůrka.

Na nebezpečí pro řidiče neupozorňuje jen projekt pojišťovny Allianz, ale také třeba riziková mapa společnosti AF-Cityplan. Ta vytipovává rovnou celé nebezpečné silnice.

V posledním vydání tou nejhorší na jižní Moravě byl tah ze Znojma na Jihlavu. Z nelichotivé první příčky tehdy vytlačil silnici z Blatnice pod Svatým Antonínkem na Slovensko.

„Největší riziko závažných nehod tradičně číhá na řidiče na silnicích I. tříd mimo města, za což může zejména vyšší rychlost,“ míní technický ředitel AF-Cityplan Jiří Landa.

Policisté jsou při hodnocení nejrizikovějších silnic zdrženlivější – podle nich jsou na každé silnici úseky, které lze označit za nebezpečné.