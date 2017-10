Ujali se pěti dětí z dětského domova. Teď sami potřebují pomoc

Do jejich idylického života však loni vstoupila smutná zpráva. Hlava rodiny Petr Podolan onemocněl rakovinou. Statečně se s ní pral deset měsíců, letos v létě jí ale podlehl. Bylo mu teprve 43 let. Jeho manželka Jana tak zůstala na péči o šest dětí sama a na jejích bedrech teď leží i starost o veškeré náklady.

Její přátelé se rozhodli ji v tom nenechat. A spolu s obcí vyhlásili veřejnou sbírku, o které dali světu vědět na obecním webu i na Facebooku. Během pár dní měla zpráva stovky sdílení a na účtu za prvních čtrnáct dní přistály desítky tisíc korun.

„Celý život se věnovali tomu, aby se starali o děti, které jejich biologičtí rodiče odložili. To oni jim dali rodinu,“ říká o Podolanových Martina Bílová, starostka Tvarožné Lhoty. „Neustále pomáhali a zaslouží si, aby teď někdo pomohl jim,“ dodává.

Oba manželé se živili jako profesionální pěstouni. I když příjem nebyl vysoký, rodinu zabezpečili. Teď, když Jana Podolanová zůstala na zajištění rodiny sama, peníze sice vyjdou na běžný chod domácnosti, jakékoli výdaje navíc jsou ale velmi problematické. „Třeba při opravách domu nebo jiných nestandardních výdajích peníze chybět budou,“ míní starostka.

Sbírka potrvá alespoň tři roky

Sbírka by navíc měla pokrýt alespoň začátek vysokoškolských studií nejstaršího syna Podolanových, který letos maturuje a nadání pro fyziku chce rozvíjet na univerzitě.

„Finančně je to teď pro paní Podolanovou nereálné. Bylo by smutné, kdyby se jejich jediné biologické dítě muselo vzdát svého snu proto, že se jeho rodiče rozhodli pomáhat jiným,“ má jasno Bílová. Peníze by tak mladému studentovi měly pomoci hlavně v začátcích, než se zorientuje v možnostech stipendií a brigád.

Veřejná sbírka na pomoc rodině vznikla teprve před dvěma týdny, potrvá však alespoň tři roky. Zapojily se do ní třeba i školy, kam děti chodí, přidaly se i sousední farnosti. Kromě účtu, na který mohou lidé částky posílat, se peníze sbírají také v kasičkách v kostelech ve Tvarožné Lhotě a Kněždubi. Ve prospěch rodiny se chystá i adventní koncert kapely Musica Folklorica.