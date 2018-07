Lesníci se bojí rojení chroustů, chtějí vyjednat postřik z vrtulníku

Chrousti jsou nyní zakuklení. Příští rok na začátku května nastane hromadné rojení. „Na základě hodnocení ponrav v půdních sondách bude rojení mimořádně silné, silnější než v roce 2015,“ říká mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Při tom minulém mohli lesníci jen nečinně přihlížet, jak chrousti ničí mladé stromky, které vysázeli poté, co původní porost zlikvidoval rozsáhlý požár. Středně vzrostlý dub zbavili listí za necelý den. Lesníci tehdy vypočítali škody jen na sazenicích stromů na 15 milionů korun.

Odbor životního prostředí krajského úřadu jim totiž nedovolil aplikovat letecký postřik. Ten od roku 2009 zakazuje evropská vyhláška a povolit ho mohou pouze pracovníci ochrany přírody. Ti to ale zatím odmítají, přestože v sousedním Rakousku, Polsku a Maďarsku úředníci už potřebné výjimky udělili.

Lesy ČR doufají, že příští rok to bude jinak. „Jednáme s příslušnými orgány ochrany přírody o možnosti leteckého zásahu, zpracovává se expertní posudek o jeho možných dopadech na životní prostředí. Zatím to ale vypadá, že úřady náš záměr zamítnou,“ uvedla Jouklová.

Ochránci přírody argumentují zejména negativním vlivem postřiku na ptačí druhy, které jsou zde chráněny. A také negativním vlivem na lokality soustavy Natura 2000.

Postřik by podle mluvčí Lesů ČR stál zhruba čtyři miliony korun v případě jeho maximálního plošného rozsahu.

„Ale uvítali bychom i možnost zasáhnout jen na části území. Zásah by byl cílený na listnaté porosty v komplexu lesa mezi Strážnicí, Bzencem a Hodonínem, v součtu by se jednalo o několik set cíleně ošetřených hektarů. Postřik by se aplikoval z vrtulníku,“ vysvětlila Jouklová.

Pokud úřad postřik nepovolí, znamenalo by to další obrovské škody. Těžko se odhadují dopředu, nicméně jen za rok 2017 lesníci zaznamenali škody za 10,3 milionu korun. Navíc by se podle nich založila další generace ponrav, početně ještě silnější než ta stávající.

