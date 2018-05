Ve srovnání se mnou toho vedení Brna dělá opravdu málo, tvrdí exprimátor

V čele Brna stál osm let. A počínání svého následníka Petra Vokřála (ANO) a jeho koalice nazývá Roman Onderka v rozhovoru pro MF DNES promarněnou šancí.

„Je to tříleté tápání. Každý den můžete vidět, co vše se postavilo a zrekonstruovalo v době, kdy jsem byl primátorem já. A to jsme měli v rozpočtu města o dvě miliardy korun méně než teď, protože jsme řešili finanční krizi,“ říká dvaapadesátiletý Onderka.

Jaká podle vás byla Vokřálova největší politická chyba?

Že nešel do koalice s ČSSD. (směje se) Ale když se na to podívám jako bývalý primátor, tak zbytečná averze a nekomunikace s opozičními stranami, které tu předtím vládly. Ulehčilo by mu to práci. Na druhou stranu je méně kontroverzní, než jsem byl já. Řeší věci víc s chladnou hlavou, víc o nich diskutuje. Já jsem naopak člověk, který sice o věcech dlouho přemýšlí, ale když jsem o nich přesvědčený, jdu proti zdi. Primátor Vokřál má jiný styl práce. Dokážu se vžít do jeho situace, neměl to jednoduché. Studovat na primátora na vysoké škole nejde, takže se člověk musí rychle doučit, co neví, a obklopit se odborníky. Pan primátor si ale vybral nekompetentní koaliční partnery, jako je hnutí Žít Brno. Ale to je jeho rozhodnutí.

Říkáte, že poslední tři roky považujete za promarněnou šanci, protože se méně investovalo. Ale přece se stačí podívat, kolik ulic se momentálně opravuje, začala rekonstrukce Janáčkova divadla. Přijde vám to málo?

Ano, poslední rok a půl se opravují ulice. Je to vidět, protože Brnem se nedá normálně projet. Ale mělo se to dělat tak, aby doprava aspoň trochu fungovala. Vím, o čem mluvím, protože za mě se opravovala Husova ulice, jedna z hlavních tepen, rekonstruovalo se Moravské náměstí, kde bylo předtím obří parkoviště, Zelný trh. A když to srovnáte s tímto volebním obdobím, dělají toho opravdu velmi málo. I vzhledem k tomu, že město je dnes bohatší, takže by mohlo investovat víc.

Vedení Brna se ale hodně věnovalo i takzvaným měkkým projektům, jako je sociální bydlení, za něž je uznávané v zahraničí. Ani toto vám nepřijde jako něco, co by zasloužilo ocenění?

V první řadě je potřeba město opravit, zfunkčnit tak, aby tu proudil turistický ruch, protože to jsou další peníze pro podnikatele a pro rozpočet Brna. Oddlužit ho. A pak si hrát s tím ostatním. To byla moje strategie v době, kdy jsem byl primátor. Současné vedení má priority nastavené jinak. Přiznám se, že já bych kovovou konstrukci Německého domu na Moravském náměstí nepostavil ani náhodou. V první fázi bych tyto měkké projekty neřešil. Ať voliči na podzim zhodnotí, jaké priority jsou pro ně důležitější.

V komunálních volbách bude daleko víc neznámých než dřív

Myslela bych si, že když mluvím s poslancem strany, která má v názvu slovo „sociální“, bude na tyto záležitosti klást větší důraz než na investice…

Ale to spolu souvisí. Pokud se bavíme o přidělování bytů, tak mně se líbilo začleňování lidí, jaké jsme dělali my. Měli jsme dohodu s Armádou spásy o spolupráci. A nebyl to pokus - omyl, jak to vnímám dnes. Armáda spásy připravovala ty lidi na návrat do klasického života, do odpovědnosti, do práce i bydlení. Protože není žádné tajemství, že pokud člověk víc než dva roky nepracuje, má obrovské problémy začlenit se zpět. Opravovali jsme startovací byty v Bratislavské, podporovali jsme neziskové organizace. My jsme také řešili sociální věci, ale jinak než stávající vedení.

Na volební odhady je sice brzo, ale kolik podle vás získá ČSSD v Brně na podzim procent?

V komunálních volbách nekandiduji, takže to bude pohled zpovzdálí. Teď výsledek nedokážu předpovědět. Podle průzkumů je 20 procent voličů nerozhodnutých a to někteří politici nechtějí vidět. Lidé budou až do konce zvažovat a stejně jako další velká města i Brno částečně ovlivní celostátní politika.

ČSSD jde ale v celostátních průzkumech nahoru. Bude v Brně mít víc než posledně?

V posledních komunálních volbách jsme tu měli kolem 17 procent, tedy asi dvě procenta ztráty na ANO. Prohráli jsme o dva mandáty, což byl po osmi letech vedení města těsný výsledek. Kdybychom takový měli teď, bylo by to skvělé. Přibudou nové politické subjekty. Neznámých je daleko víc než dřív.

Měla by jít podle vás ČSSD do koalice s ANO v Brně?

Znáte mě natolik dobře, že víte, že vám odpovím, že o koalicích se jedná až po volbách. To je otázka na lídra naší kandidátky, kterým je Oliver Pospíšil.

Ale voliči by měli vědět ještě před hlasováním, jaké koalice jsou možné, protože to hraje při jejich rozhodování roli.

Je to odpovědnost lídra. Když jsem já kandidoval na primátora, vždy jsem říkal, že jsem připravený dělat koalice se všemi kromě KSČM. A to jsem dodržel.

Před čtyřmi lety to vypadalo, že vaše politická kariéra skončila, zůstal jste jen opozičním zastupitelem. Návrat do velké politiky byl ale velkolepý. Jste poslanec, místopředseda strany, teď vyjednáváte o vládě. Cítíte něco jako uspokojení, že čas dal nakonec za pravdu vám?

Vzhledem k tomu, jaké měla ČSSD výsledky v parlamentních volbách, uspokojení necítím. Ty comebacky nejsou jednoduché. Člověk si něco přeje, udělá maximum a do poslední chvíle neví, jestli dokáže lidi přesvědčit, jestli jim vysvětlí své vize. Bylo pro mě určité zadostiučinění, že jsem upozorňoval, že může ČSSD dopadnout špatně. Ale to už je pryč. Doufám, že to těžké období překonáme a získáme zpět důvěru voličů.

A myslíte, že ji ČSSD získá, když půjde znovu do vlády, ale tentokrát v roli toho, kdo tahá za kratší konec provazu?

To je to dilema. Nehlasoval jsem pro obnovené jednání s ANO o vládě, na předsednictvu jsem se zdržel. Ve straně jsou dva názory - být vidět a ve vládě, nebo se zkonsolidovat a posílit v opozici. Diskutujeme o nich snad dvacetkrát denně na všech úrovních. Rozhodli jsme se, že půjdeme cestou německé sociální demokracie, která měla mimochodem nejslabší výsledek od druhé světové války. Nakonec si odhlasovali, že do vlády půjdou, ale spory tam byly velké.

Pro třetinu lidí z ČSSD je vláda s hnutím ANO nepřijatelná

Odhady v Německu hovořily, že vnitrostranické referendum dopadne velmi těsně, protože se do poslední chvíle nevědělo, jak velkou podporu vláda má. Nakonec dvě třetiny členů hlasovaly pro staronovou koalici. Ale členská základna české sociální demokracie není příliš nakloněná tomu jít do stejné koalice s ANO znovu…

Máme tu 30 procent lidí, pro něž je jakákoliv vláda s hnutím ANO nepřijatelná. Pak mladé sociální demokraty, kteří jsou opatrní a říkají: Spíš podpořte vládu, ale zůstaňte v opozici. A nakonec 30 procent pragmatičtějších členů - kam řadím i sám sebe - říká, že v opozici budeme jen jedním ze šesti subjektů, nebude nás vidět a slyšet a lidé nás nebudou poslouchat a volit.

A pokud bude členská základna proti vládě?

Tak do ní nepůjdeme. Nedokážu si představit, že by vedení ČSSD udělalo něco jiného. Umím si na otázku, jestli jít do vlády, odpovědět pozitivně i negativně. A to je správně, protože vedení strany je tady od toho, aby plnilo vůli svých členů. Dojednáme podmínky vládnutí a členové ČSSD rozhodnou.

Dokážete si představit, že by se ještě před pár lety řešilo, jestli má být v koaliční smlouvě podmínka odchodu člena vlády, pokud bude prvoinstančně odsouzený? Že by se o tom kdykoliv dřív vůbec někdo bavil?

A vy si dokážete představit, že by před pár lety byla ve vládě stíhaná osoba? Že by za mě jako primátora přijel můj náměstek z Ukrajiny s fotkami, jak se nechává bičovat někde v baru? A že by zůstal náměstkem? Politická morálka a také náhled lidí a zpětná vazba se posunuly. To je prostě vidět. Proto se vymýšlí pojistky tohoto typu v koaliční smlouvě a mají svou logiku. Ústavní právník vám řekne, že to je nevymahatelné, a má pravdu. Pragmatik řekne, že je to cár papíru, a taky má pravdu. Nakonec je to o důvěře mezi politiky, kteří sepíšou veřejnou dohodu a záleží jen na nich, jestli ji hned druhý den poruší.

Vy jste ale už před měsícem řekl, že Andrej Babiš umí přehodnotit názory za hodinu a je nevypočitatelný. Jak to jde dohromady s tím, že spoléháte na dodržení dohody s ním?

Stojím si za tím, co jsem řekl. Nemůžete ale vstupovat do koalice, pokud si budete myslet, že ten druhý nedodrží slib.

ČSSD také nepřipouští jakoukoliv podporu vlády od SPD Tomia Okamury. Je to kvůli neformální koalici, jež ve Sněmovně funguje mezi ANO, SPD a KSČM, jde o jejich hlasy? Nebo máte problém s tím, co SPD hlásá?

Oboje. Byli jsme ve Sněmovně připravení hlasovat, když KDU-ČSL navrhla odvolání Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. Nakonec na to nedošlo. Ale jeho vyjádření o vepřínu v Letech, kde stál romský koncentrační tábor, popírají historii. Je velmi špatné, když člověk s těmito názory reprezentuje Sněmovnu jako nejvyšší zákonodárný orgán. A samozřejmě jde také o to, aby nebyla možnost obejít ČSSD v koalici účelovým spojením s SPD a KSČM.

Ke komunistům máte podobný postoj jako k SPD?

My s KSČM nejdeme do koalice, jde o toleranci. Protože s ní nemáme stejnou ideologii. Když pominu bohumínské usnesení…

O něm ale mnoho vysoce postavených sociálních demokratů říká, že je třeba se zamyslet, jestli není historicky přežité…

No, tak se můžeme zamýšlet. Ale dneska je platné. Tečka. To abychom v tom měli jasno. S KSČM si do vlády nesedneme. Rozdělují nás zásadní věci, jako vztah k Evropě, k našim západním partnerům, k NATO. Komunisté a SPD vyvolávají nálady ve společnosti ohledně referenda o vystoupení z EU. Už ale lidem jaksi zapomněli říct, že na tom všichni proděláme, od kojence až po seniora. Je to v rozporu s naším programem a vnímáním moderního světa 21. století.

Byl jste stínový ministr dopravy, téma jste řešil i v kampani. Je pro vás ve hře post na ministerstvu?

Ne. Nezaregistroval jsem to ani mě nikdo neoslovil.

Co je na jednání o vládě nejtěžší?

Rozpoznat, jestli to s vámi partner myslí vážně. Nebo jestli je to jen nějaká předehra k něčemu, čeho chce dosáhnout. Technika jednání je podobná jako v byznyse. Máte cíl, za který nechcete ustoupit. A musíte vybudovat vzájemnou důvěru. Jednání jsou velmi těžká, ale nejde o málo, jde o vládu.

Co nejdůležitějšího by měla ČSSD prosadit?

To vám neřeknu. Naše situace není jednoduchá, nemůžeme vyhrát. ČSSD bude krvácet, ať se rozhodneme jakkoliv. Budeme mít buď méně ztrát, nebo více. Určitá výhoda je, že nemůžeme kývnout úplně na vše a být jen fíkovým listem.

Protože nemáte na výběr? ČSSD musí být zásadová, protože nic jiného v této chvíli nemá?

Ano. To byl i důvod, proč skončilo předchozí vyjednávání. Chtěli jsme ministerstvo vnitra, ANO nabídlo spravedlnost. Když Andrej Babiš řekl ne, odešli jsme z jednání. Zpětně to bylo správné rozhodnutí. A nekalkulovali jsme s tím, co bude.