Bohumínské usnesení nebylo přijato na věky věků, říká šéf poslanců ČSSD

„Moje role je trochu jiná než se snažit dosáhnout maximální známosti a popularity. Je spíše organizační. Z tohoto pohledu jsem s uplynulými čtyřmi roky spokojený. Prošla většina vládních návrhů, klub zůstal v plném počtu a podařilo se udržet vládu premiéra Sobotky,“ říká Roman Sklenák.

Před nadcházejícími parlamentními volbami nevylučuje spolupráci s KSČM, kterou přitom ČSSD od roku 1995 zapovídá Bohumínské usnesení.

Je patrné, s kým do koalice můžete nebo budete chtít jít. S kým ale nepůjdete za žádných okolností?

S tím, kdo by nám nedovolil uskutečnit náš volební program, nebo pokud bychom museli dělat nepřijatelné kompromisy. Nebudu v tuto chvíli označovat subjekty, které by pro nás byly nepřijatelné, protože nikdo v této zemi neví, jak volby dopadnou a jaké budou možnosti. Voliči vždy rozdají karty a pak je povinnost zvolených nalézt cestu, aby mohla vzniknout akceschopná a funkční vláda.

Nicméně bohumínské usnesení o zákazu spolupráce s KSČM na vládní úrovni stále platí?

Usnesení bylo přijímáno dávno. Subjekty, které v něm jsou vyjmenované, s nimiž by sociální demokracie neměla spolupracovat, už z velké části neexistují. Domnívám se, že v té době nebylo přijímáno jako něco, co má platit na věky věků.

Takže je pro vás akceptovatelná koalice s KSČM nebo Tomiem Okamurou?

Nechci se teď vymezovat vůči jednotlivým subjektům. Pravda je, že s Okamurou si spolupráci nedovedu představit. Ale nechme tyto rozhovory po volbách, a pakliže bude ČSSD vytvářet nějakou koalici, určitě také budeme vysvětlovat, proč jsme zvolili zrovna takové řešení.

Znamená to, že ČSSD bude chtít zůstat u vlády i za cenu koalice s komunisty?

Nejde o to mít vládní křesla. Ale každá politická strana se snaží po volbách prosadit to, co voličům nabízela, to platí i pro nás. Budeme se o to snažit, když ta možnost bude. Když ne, odejdeme do opozice.

Jako předseda klubu jste nastoupil po Jeronýmu Tejcovi, který musel odejít kvůli účasti na lánském puči, podobně jako další sociální demokraté. Co považujete za svůj největší úspěch?

Že vláda a Poslanecká sněmovna realizovaly program sociální demokracie. Schválili jsme řadu zákonů, o něž se pokoušely vlády a parlamenty před námi. Třeba zákon o původu majetku nebo služební zákon. Podařilo se schválit zákony, které navýšily příjmy skupin, jež nám vždy ležely na srdci – senioři, rodiny s dětmi.

Nicméně za prohru ČSSD se dá označit to, že neprošel zákon o sociálním bydlení, který byl jednou z vlajkových lodí vaší minulé volební kampaně. Proč?

Pro zákon bylo potřeba zajistit zejména podporu starostů obcí. A ti se velmi vymezovali vůči principu, kdy by jim zákon o sociálním bydlení ukládal povinnosti. Pokud má mít šanci v parlamentu uspět, je třeba, aby byl připravený tak, aby ho ostatní akceptovali. Musíme si uvědomit, že jsme prosadili naprostou většinu toho, co jsme slibovali.

Takže pokud budete znovu ve vládě, k zákonu se vrátíte?

Že neprošel, mě skutečně mrzí, velmi jsem o něj stál a bude pro mě prioritní. Určitě o něj budeme usilovat i v příštím volebním období.

S jakým volebním výsledkem ČSSD na jižní Moravě budete spokojený?

Hranici mezi úspěchem a neúspěchem nelze stanovit nějakým počtem hlasů. Úspěch je v okamžiku, kdy ve volbách získáte také to, čemu se říká koaliční potenciál. V roce 2010 jsme volby vyhráli s 22 procenty a den poté bylo jasné, že půjdeme do opozice. O tři roky později jsme měli výsledek nižší, ale koaliční potenciál vysoký. Dokázali jsme prosadit svého předsedu vlády, předsedu Sněmovny, volební program. Důležité není procento získaných hlasů, ale možnost podílet se na vládě. Z vyjadřování ostatních stran teď před volbami je patrné, že náš koaliční potenciál je vysoký.

Ptám se na aspoň přibližný odhad výsledku...

Sociální demokracie byla na jižní Moravě v předchozích parlamentních volbách nad průměrem ostatních krajů. Byl bych rád, kdybychom se pohybovali v horní hranici.

Ve chvíli, kdy ČSSD bojuje o každý hlas, nemůže vám důležité hlasy sebrat bohunický místostarosta Milan Hrdlička svým xenofobním článkem o slimácích?

Považuji jej za nešťastný. Jsem přesvědčený, že politici by neměli strašit lidi a vyvolávat v nich nesnášenlivost. Pokud zodpovědný politik detekuje nějaké riziko, měl by se především snažit je eliminovat. A v tomto vláda ČSSD i parlament učinily řadu kroků.