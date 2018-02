Cenný Mendelův rukopis bude vystaven v muzeu, nepoškodí jej ani granát

Chránit ho bude speciální neprůstřelná vitrína, která odolá i výbuchu granátu a má vlastní klimatizaci. „Navíc je uzamčena čtyřmi klíči, které budou mít představitelé Masarykovy univerzity, Biskupství brněnského, města Brna a Jihomoravského kraje,“ prozradil ředitel Mendelova muzea Ondřej Dostál.

Dokument skládající se z 12 dvojlistů je ve skvělé kondici. Písmo není rozpité, papír není napadený žádnou plísní ani houbou. Přes 150 let starý rukopis bude součástí expozice o osobnosti Gregora Johanna Mendela a principech dědičnosti.

Práce je cenná i proto, že je vědecky precizní. „Mendel si stanovil podmínky výzkumu, metodiku, zveřejnil své výsledky a pak je diskutoval. Tímto způsobem se mohou řídit vědci dodnes,“ podotkl Dostál.

Než se rukopis objevitele principu dědičnosti, který dělal pokusy především s hrachem, vrátil do Brna, absolvoval strastiplnou cestu.

Skvost nalezený v koši

Nejdřív byl uložený v opatství, v němž Mendel působil, jako jeho majetek. „Pak se prý našel v koši, ale jeho zachránce jej naštěstí uložil do trezoru. Nevíme, co se s rukopisem dělo během druhé světové války, objevil se totiž až v 90. letech v rodině Mendelových vzdálených příbuzných,“ popsal ředitel muzea.

V roce 2012 se rukopis podařilo dostat zpět do Brna. Jenže o tři roky později byl za podivných okolností odvezen do Vídně. „Kdy jsme zjistili, že je ve Vídni, začal roční boj o to, aby se vrátil do Brna,“ sdělil Jan Biernat z Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina.

Podle něj se jedná o skvost, který je ale kupodivu známý více v zahraničí. Také Mendelovo muzeum navštěvuje víc cizinců než českých návštěvníků.

Ty může od pátku přilákat i nově otevřené muzeum, kde návštěvníci nahlédnou doslova za zdi opatství. Muzeum starobrněnského opatství je propojené s Mendelovým muzeem a přiblíží historii i umělecké sbírky opatství.

Ukrývá například obrazárnu sakrálního umění s největším obrazem Jeruzaléma na světě od Ludwiga Bluma. Panoramatické plátno má plochu dvakrát osm metrů. Muzeum ukáže i vzácné zdobené sekretáře ze 16. století a bohoslužebná roucha tří opatů.