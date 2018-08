V největším moravském rybníce uhynuly kvůli horku desítky tun ryb

Podle prvotního odhadu je uhynulých asi 40 tun ryb, řekl jednatel Rybářství Hodonín Oldřich Pecha, firma rybník obhospodařuje. Nesyt je největší rybník na Moravě, nasazeno v něm bylo 150 tisíc ryb.

Rybáři už od rána leklé ryby odklízejí, na místě jsou kafilerní boxy. Práce podle všeho potrvají i o víkendu. „Byly to hotové ryby už skoro přichystané k výlovu. Je to katastrofa,“ uvedl jednatel.

Dosud se přesně neví, kolik ryb přežilo. Ze 150 tisíc nasazených ryb tvořili asi 90 procent kapři, byli tam však i candáti, sumci, štiky či úhoři.

Pecha uvedl, že hladina je o více než metr níž, v rybníku chybí asi tři miliony metrů krychlových vody.

„A to je ten problém, protože ryby tam byly nasazeny pro normální vodní režim. Srážkový deficit je ale natolik silný, že to prostředí v rybníku není schopné takové množství ryb utáhnout. Snažili jsme se nějaké odchyty dělat už v létě, abychom rybníku ulevili, ale bohužel to nestačilo,“ řekl jednatel.

Rybník Nesyt patří mezi Lednické rybníky, je to největší rybník na Moravě a jeden z největších v republice. Vodní plocha má rozlohu kolem 300 hektarů.

