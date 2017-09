Za sbírku historických bavoráků vděčí babičce, kolekci vystavuje v Brně

Dnes je mu 73 let, ale do značky BMW se Miloš Vránek zamiloval už před půl stoletím. Jeho velká láska k bavorákům začala v roce 1967, kdy se německá automobilka poprvé prezentovala v tehdejším Československu na veletrhu.

„Uměl jsem tehdy trošku německy, tak jsem se u stánku nabídl, že se jim o auta budu starat. Dělal jsem tam takového poskoka, samozřejmě zadarmo,“ vzpomíná na své první zážitky s populární značkou Vránek, který o víkendu otevřel muzeum historických BMW v areálu firmy Renocar v brněnské Slatině. Mezi novými modely se tam tak blyští i řada veteránů, které si zájemci můžou zdarma prohlédnout.

První auto – předválečný model 326 cabrio – si Vránek koupil už rok po zmíněné výstavě. „Vybíral jsem mezi BMW, Tatrou a Mercedesem. Nakonec jsem zvolil bavoráka, který mě oslovil jasným technickým a logickým řešením. Když z něj navíc vymontujete motor, tak si ho můžete postavit jako solitér do obýváku a je to krásný kus,“ usmívá se.

Své první BMW však zrestauroval a následně prodal. Za utržené peníze si pak společně s úsporami a příspěvkem od babičky rychle pořídil nové. „Za to, co teď dělám, tak vlastně může babička,“ povídá. Matka ho totiž od nákupu odrazovala, stejně jako od nápadu, že se stane automechanikem. Vránek byl ale do vozů s poznávacím znamením modrobílé šachovnice v černém kruhu natolik zapálený, že ho motorismus neopustil. Automechanikem se sice nevyučil, ale u aut zůstal. „Napsal jsem dokonce do Německa, že tady není žádný servis, ale že bych si chtěl to svoje opravovat. Oni mi poslali celý manuál a já začal jejich auta poznávat a renovovat,“ pokračuje Vránek. Postupně se také seznamoval i s dalšími majiteli značky tehdy na českých silnicích vzácné. „V Brně jich v 70. letech bylo pět nebo šest,“ doplňuje.

Celý život jen v BMW

V 80. letech se rozhodl, že si veterány začne kupovat do vlastní sbírky. Ta dnes čítá přes 30 různých kousků, v muzeu však zájemci najdou jen třetinu. Na další chybí místo. „Chceme je ale postupně střídat,“ slibuje s tím, že sbírka navíc není konečná. „Už jsem nahodil další kontakty,“ usmívá se Vránek, jenž si nikdy nekoupil jiné auto než právě BMW.

Za necelých 40 let, po která auta sbírá, se mu podařilo z předválečné éry sehnat téměř všechny hlavní typy bavoráků, má i vůbec první model z roku 1928 BMW Dixi. Chybí mu jen jeden. „Je v Česku, vím o něm zhruba osm let, ale to, co za něj jeho majitel chce, nikdy nedostane,“ tvrdí rozhodně.

I tak má ale práce více než dost. V dílně totiž nyní pracuje hned na několika vozech, které potřebují opravu. Ta se však netýká všech modelů. Přímo v muzeu totiž návštěvníci můžou spatřit i stará auta s místy prorezavělými plechy nebo oloupaným lakem. Vránek si takové modely nechává z jednoho prostého důvodu: „Vše totiž zůstalo úplně původní. Nic není předělané, renovované, v Česku je něco takového rarita,“ zdůrazňuje.

A bavoráky mají podle něj i své vlastní příběhy. „Staral jsem se jednomu člověku o jeho auto a nakonec jsem je získal. Je to první, nebo jedno z prvních BMW prodaných přes Tuzex,“ líčí. Jiný vůz, který je také v muzeu, vlastnil původně Jaromír Čížek, mistr světa v motokrosu z roku 1958.

Svou sbírku Vránek v žádném případě nebere jako investici. „Prostě dělám, co mě baví, čemu se chci věnovat a k čemu jsem ostatně měl vždy prostor,“ dodává současný majitel BMW X5.