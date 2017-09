Šéf odboru dopravy v Brně končí. Měl názorové neshody s Hollanem

Ve středu se o svém odchodu k 1. říjnu dozvěděl, ve čtvrtek jej podepsal a v pátek už si šéf odboru dopravy brněnského magistrátu Vladimír Bielko vyklízel kancelář.

Vysoce postaveného úředníka, který měl na starosti přípravu důležitých dopravních staveb řádově za stovky milionů až miliardy korun, delší dobu kritizovalo nejen vedení městských částí, a to kvůli zdlouhavému vyřizování žádostí a nedostatečné komunikaci. Názorové neshody měl také s náměstkem primátora pro dopravu Matějem Hollanem (Žít Brno).

Nečekaný Bielkův odchod po deseti letech ve funkci vyvolal spekulace, že poslední kapkou byla momentální kritická situace v brněnské dopravě. Ani Hollan, ani dosavadní šéf odboru dopravy to však potvrdit nechtěli. „Pan Bielko skončil dohodou. Jakmile bude jeho funkce uvolněná, vypíšeme výběrové řízení. Věřím, že se najde člověk, který dokáže dopravu posunout dál,“ reagoval stručně Hollan na dotazy ohledně Bielkova konce.

Také vedoucí úředník včera zdůraznil, že odchází dohodou. Nicméně potvrdil, že informaci o ukončení pracovního poměru obdržel teprve ve středu. „Každý je nahraditelný. Tatínek to zažil v 70. letech, já v té době taky, když jsem se hlásil na vysokou školu. Dneska je to stejné,“ naznačil, že z magistrátu neodchází úplně v dobrém.

Nově by měl nastoupit do městské společnosti Brněnské komunikace. Smlouvu ale zatím podepsanou nemá, proto ke svojí nové pozici odmítl uvést podrobnosti.

Politikům se nebál oponovat, když s nimi nesouhlasil

Ne všichni z koalice se však domnívají, že by Bielko měl ze svého postu odcházet. Náměstek pro investice Richard Mrázek (ANO), pod jehož agendu spadá vznik dopravních staveb a který se v tomto volebním období vystřídal na postu náměstka pro dopravu s Hollanem, se o změně dozvěděl z médií.

Bielkovy „prohřešky“ Nedostatečná komunikace s městskými částmi – Například nezapracoval připomínky radnice Brna-střed k rekonstrukci Hybešovy ulice. Nebylo navíc výjimkou, že nereagoval na žádosti radnic o nové dopravní značení.

– Například nezapracoval připomínky radnice Brna-střed k rekonstrukci Hybešovy ulice. Nebylo navíc výjimkou, že nereagoval na žádosti radnic o nové dopravní značení. Třímetrový poutač na chodníku – V Lidické ulici povolil reklamní nosič, přestože se město podobnou reklamu snaží omezovat. Krajský úřad navíc v květnu rozhodl, že jím vydané povolení bylo v rozporu s legislativou.

– V Lidické ulici povolil reklamní nosič, přestože se město podobnou reklamu snaží omezovat. Krajský úřad navíc v květnu rozhodl, že jím vydané povolení bylo v rozporu s legislativou. Rezidentní parkování – Kritizovaný projekt připravovaný řadu let se stále odkládá a mnozí to dávají za vinu právě Bielkovi.

– Kritizovaný projekt připravovaný řadu let se stále odkládá a mnozí to dávají za vinu právě Bielkovi. Přednádražní prostor – Nevidomým cestu ve vyznačeném pásu zkomplikovaly lavičky či koše.

„Byl jsem teď mimo Brno, takže nevím, jestli odešel sám, nebo na něčí popud. Považuji ho ale za odborníka v oboru dopravy a z pohledu legislativy v této oblasti je takových lidí málo,“ vyjádřil Mrázek nesouhlas s Hollanovým názorem.

Za pravdu Mrázkovi dává i náměstek pro dopravu z předchozího vedení města a šéf spolku Brno+ Robert Kotzian (ODS). „Pana Bielka si pamatuji jako člověka, který nepochybně má svůj názor, nicméně odborník na dopravu je velký. Má přehled, díky němuž mi byl schopný oponovat a mně to tak vyhovovalo,“ popsal Kotzian.

Když do funkce náměstka nastupoval, Bielko už vedoucím odboru dopravy byl. Za čtyři roky volebního období prý neměl pocit, že by tuto pozici měl vykonávat někdo jiný. „Často jsem na něj slýchal kritiku z městských částí, která se týkala vyřizování žádostí dopravního značení. Ta stále trvá, ale přičítal bych to spíše nedostatečnému počtu zaměstnanců odboru dopravy než neschopnosti pana Bielka,“ dodal Kotzian.

I on poukázal na skutečnost, že Hollan a Bielko měli na dopravní problematiku mnohdy opačný pohled. Například ještě před komunálními volbami, kdy první z nich sliboval vrácení přechodu na Údolní ulici, jehož zrušení Bielko posvětil.

Jak dlouho bude odbor bez šéfa? Nejasné

Do konfliktů se s ním často dostával i radní Brna-střed Svatopluk Bartík (Žít Brno). Viní ho například ze špatně udělaných pásů pro nevidomé v přednádražním prostoru, povolení třímetrového reklamního poutače na chodníku v Lidické ulici, ale i z neustále odsouvaného projektu rezidentního parkování.

„Hodně lidí dává za zpoždění a zmatky kolem něj vinu Hollanovi, ale ten je náměstkem pro dopravu teprve rok a čtvrt, kdežto projekt se připravoval už za minulého vedení. Kdyby na odboru seděl někdo schopnější, byli bychom dál,“ nešetřil kritikou Bartík. Sám má přitom s Hollanem neshody. „Možná se někdy zdá, že na Matěje Hollana nasazuji, ale za tento krok (odchod Bielka – pozn. red.) bych ho pochválil,“ doplnil.

Bielkův nečekaný odchod přišel v době, kdy dopravní situaci v Brně výrazně zkomplikovaly uzavírky Valchařské a Křenové ulice. Kvůli kolonám se dokonce představitelé Brna dohodli se strážníky, státními policisty, dopravním podnikem a městskými firmami, které do staveb ovlivňujících dopravu investují, na vzniku pracovní skupiny. Ta na pravidelných setkáních bude aktuální problémy na silnicích vyhodnocovat a navrhovat jejich řešení.

Že by Bielkův konec měl co do činění se současným dopravním kolapsem, ale popřelo Žít Brno i primátor Petr Vokřál (ANO). „Náměstek Hollan naznal, že by bylo vhodné vedení odboru dopravy oživit. Jeho kritika byla dlouhodobá. Tím nechci nasazovat panu Bielkovi psí hlavu, to nemám ve zvyku. Ale uvidíme, jestli se pod novým vedením situace zlepší,“ poznamenal primátor.

Jak dlouho bude odbor dopravy bez šéfa a kdo jej trvale nahradí, zatím zůstává otázkou. Termíny zveřejní magistrát až s vyhlášením výběrového řízení začátkem října. Do té doby povede úsek dosavadní vedoucí majetkového a právního oddělení odboru dopravy Pavel Pospíšek.