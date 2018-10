Brněnské části si musí zajistit sekání trávy. Stále neví kde a za kolik

O změně se rozhodlo se to už ke konci srpna. „Ale dodnes přesně nevíme, o jaké plochy se máme starat ani kolik peněz nám na to město z celkového balíku přidělí. Vzhledem k tomu, že do začátku nového roku zbývají dva měsíce, máme strašně málo času,“ rozčiluje se židenický místostarosta Petr Kunc (TOP 09).

Podle něj odbor životního prostředí brněnského magistrátu zaslal první mapy s podklady až koncem září, ale nepřesné. „Nedá se z nich nic vyčíst. Nevíme, jestli na nás třeba zbude velký městský okruh. Nemáme uzavřené smlouvy, zajištěné lidi ani techniku,“ vysvětlil.

Vadí mu také to, že na údržbu má jít málo peněz. „Pokud rozdělí jen 10,6 milionu – což dávali Brněnským komunikacím, které o zeleň pečovaly – vyjde na nás 400 tisíc. To u nás znamená 1,4 koruny na metr čtvereční ročně. Za ty peníze to nezvládneme, budeme muset doplácet ze svého,“ má jasno Kunc.

Naše obavy se potvrzují, říká starosta Černovic

Podle něj by bylo jediným rozumným řešením, aby město s novinkou počkalo. Stejný názor má například i Pavel Blažík (ČSSD), starosta Černovic, kterým přibude asi třetina sekané plochy.

„O odklad jsme žádali už v září s tím, že to nestihneme připravit, a naše obavy se potvrzují,“ uvedl Blažík. Podle něj do příprav zasáhly i volby, kdy všichni čekají na nová vedení radnic a výběrová řízení se zatím nevyhlašují.

Jsou ale starostové, kteří s novinkou problémy nemají. „Jsme rádi, že si můžeme všechno koordinovat sami. Dříve přijela firma, posekala jednu stranu ulice a na druhou přijela další. Lidem jsme pak těžko vysvětlovali, že s tím nemůžeme nic dělat,“ řekla Jasna Flamiková (Zelení), místostarostka Brna-střed.

Podle města budou mít radnice času dost. „Údržba zeleně se týká jen trávy a ta se reálně bude sekat nejdříve v dubnu. Mezitím se městské části mohou připravit,“ reagovala Radka Loukotová z tiskového oddělení magistrátu.