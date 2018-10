Do Senátu má našlápnuto rektor Bek, v Břeclavi se chystá souboj vinařů

Mikuláš Bek kandidující s podporou Zelených, ODS, STAN a TOP 09 získal v Brně přes 37 procent hlasů. Ředitel Českého rozhlasu v Brně a Zlíně Jaromír Ostrý vystupující s podporou ANO za ním zaostal o téměř dvacet procent.

„Je to samozřejmě dobrá výchozí pozice, ale je před námi 2. kolo, takže všechno začíná do jisté míry znovu. My se musíme snažit přesvědčit mé voliče, aby za týden k volbám přišli znovu,“ sdělil Bek.

Jeho vyzyvatelem bude Ostrý, který o pouhé procento předčil Jana Špilara kandidujícího za KDU-ČSL. „Bylo to těsné, ale je to výsledek, který jsem očekával,“ připustil Bek.

Špilar mu dopředu veřejně přislíbil podporu ve druhém kole, o podpoře dalších politických subjektů hodlá rektor Masarykovy univerzity jednat.

„Budeme pokračovat v kontaktní kampani, kterou jsme velmi intenzivně vedli v posledních týdnech a před druhým kolem ji povedeme ještě intenzivněji. Zároveň budeme pokračovat v kampani na sociálních sítích, chystá se také série duelů finalistů v České televizi, na tom budeme pracovat,“ nastínil Bek.

Vyjádření Ostrého, který nasbíral necelých 19 procent, se redakci iDNES.cz získat nepodařilo. Z volebního štábu ANO odešel dlouho před sečtením výsledků.

Nepůjdeme si po krku, ujišťuje Koštial

V obvodě Břeclav se bude konat souboj vinařů. V prvním kole byl nejúspěšnější mikulovský starosta Rostislav Koštial z ODS, který získal přes 26 procent hlasů. Jeho soupeřem bude sommeliér Libor Nazarčuk z ANO, kterého volilo přes 20 procent hlasujících.

„Libor Nazarčuk bude určitě silný soupeř, samozřejmě uplatní výhodu břeclavského rodáka. Já povedu kampaň stejně, jako jsem ji vedl doteď. Budu dál prodávat svoje zkušenosti zemědělce, vinohradníka i komunálního politika,“ oznámil Koštial.

Podle něj bude druhé kolo hodně vyrovnané. „Ale rozhodně si nemyslím, že jsem bez šance. Myslím, že mám nasbíraných víc zkušeností z reálného života. Libora si vážím, jsme vlastně kamarádi, určitě si nepůjdeme po krku a nebudeme na sebe nijak plivat,“ ujistil Koštial.

V kampani se oba finalisté zabývali podobnými tématy – zemědělstvím, vinařstvím a suchem. „Já jsem na rozdíl od Libora reálný zemědělec, léta jsem v tomto odvětví pracoval. Kdybych hledal témata, ve kterých mám náskok, tak je to téma sucha v krajině. Jsem profesí závlahář, dělal jsem závlahy a meliorace. A když mluvím o suchu a vodě krajině, tak vím, o čem mluvím,“ prohlásil Koštial.

Máme podobná témata, říká Nazarčuk

Jeho sok se chystá i nadále vést kontaktní kampaň se všemi body svého programu. „Přilákat voliče k druhému kolu senátních voleb bude možná nejtěžší úkol celé volební kampaně. V druhém kole vše začíná od nuly. Nedá se stavět na tom, kolik člověk získal v prvním kole, ale je potřeba lidi znovu přesvědčit a získat je na svou stranu,“ uvedl Nazarčuk.

V Koštialovi vidí těžkého soupeře. „Je to úspěšný starosta Mikulova a ukázalo se, že hlavně v obcích Mikulovska je hodně oblíbený. Není pro mě překvapením, že do druhého kola postoupil právě on. To, že máme podobná témata, je jen důkazem toho, že jsou správně vybraná. Že jsme oba akcentovali témata, která jsou skutečně aktuální a lidi v regionu trápí,“ tvrdí Nazarčuk.

Sám mohl využít podporu hnutí ANO, která byla výraznější než v případě ODS.

„Určitě jsem věděl, že bez podpory vládní strany nezávislý kandidát v senátních volbách nemá šanci. Ovšem voliči ODS jsou disciplinovaní a k druhému kolu přijdou snáze než voliči ANO. Já doufám, že mě voliči přijdou podpořit také do druhého kola. Doufám, že se mi podaří oslovit a získat voliče mých soupeřů,“ řekl Nazarčuk.