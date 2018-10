Rektor Bek drtivě vyhrál nad exšéfem rozhlasu, který odešel kvůli volbám

Oba souboje měly zcela jasného vítěze. Mikuláš Bek, kterého kromě ODS podpořili také Zelení, STAN, TOP 09 a třetí muž úvodního kola Jan Špilar kandidující za KDU-ČSL, získal v Brně přes 72 procent hlasů. Jeho protivník, bývalý ředitel brněnského a zlínského studia Českého rozhlasu Jaromír Ostrý vystupující pod hlavičkou hnutí ANO, zaostal o víc než pět tisíc hlasů.

„Po prvním kole jsem měl vnitřní cíl mít dvojnásobek hlasů než můj soupeř, což se podařilo dokonce o něco málo více,“ uvedl Bek, který podle dohody z koaliční smlouvy zamíří do senátního klubu STAN.

„Než se dostaneme k politickým krokům, budu poctivě studovat legislativní agendu Senátu, připravovat se na první schůzi a budu se snažit doučit to, co jsem doposud nemusel dělat. To je základní předpoklad, aby člověk dělal tu práci se ctí,“ poznamenal rektor Masarykovy univerzity.

Jako jeden z hlavních cílů si klade zapojení zaměstnavatelů do péče o seniory. „To je velké téma, které si vyžádá intenzivní práci. Myslím, že český systém péče o seniory je přetížený a každá úleva bude dobrá. Část zaměstnavatelů by v tom nepochybně chtěla sehrát významnou úlohu a já bych jim to chtěl ulehčit,“ prohlásil Bek.

Časem o sobě dám vědět, sdělil Ostrý

Při volební účasti necelých 13 procent byl jeho triumf nad Jaromírem Ostrým drtivý.

„Upřímně jsem trošku čekal, že při té nižší účasti by se síly mohly trošku víc vyrovnat, ale je vidět, že pan Bek lépe mobilizoval svoje voliče, než se to podařilo mně,“ podotkl Ostrý.

„Je to pochopitelně přesvědčivé vítězství pana rektora Beka, kterému gratuluji. Pro mě to byla neocenitelná zkušenost i pro můj další život, toho kroku nijak nelituji. Samozřejmě děkuju všem lidem, kteří mi dali důvěru, a těším se možná někdy někde,“ sdělil dosavadní ředitel Českého rozhlasu Brno.

Podle něj hrála roli nejen jména kandidátů, ale z velké části také strany, které zastupovali. „Pokud mám správné informace, tak z kandidátů hnutí ANO uspěl jen pan Adámek. Takže něco takového nadosobnostního je tam pochopitelně taky,“ řekl Ostrý.

Sám zatím neví, kam se bude ubírat dál. „Já jsem opustil milovaný rozhlas a teď jsem na křižovatce. Něco bych chtěl ještě zkusit, ale zatím o tom nebudu mluvit, nemám to ještě úplně promyšleno. Časem dám o sobě zcela jistě vědět. Každopádně jsem celý život nemohl dávat najevo svůj politický názor, protože jsem pracoval ve veřejnoprávním rozhlase. Teď najednou se ta možnost otevírá, tak nemohu vyloučit ani politický směr,“ oznámil Ostrý.

Chci zjednodušit legislativu pro zemědělce, vyhlásil Koštial

Na Břeclavsku byl suverénní Rostislav Koštial z ODS, který oslovil 64 procent voličů a Libora Nazarčuka z ANO za sebou nechal o téměř pět tisíc hlasů.

„Počítal jsem, že to bude vyrovnanější. Chápal jsem také míru patriotismu břeclavských neúspěšných kandidátů, že podpořili mého protikandidáta, který je také z Břeclavi,“ uvedl Koštial.

Vedle funkce senátora plánuje zůstat také mikulovským starostou. „Bylo to v kampani používáno proti mně, nicméně máme senátory jako pana Kuberu, který je primátorem Teplic. Takže já to také zkusím, po čase si vyhodnotím pro a proti a uvidím. Nicméně už dnes v Mikulově hledám druhého místostarostu, abychom si více rozdělili práci. Také některé funkce opustím, například tu zástupce města ve firmě, která nám sváží odpady,“ ozřejmil Koštial.

Prioritou pro něj v Senátu bude zemědělství. „Chci zjednodušit legislativu pro zemědělce a také změnit systém dotací, aby zemědělci byli motivováni chovat se k půdě šetrně, což se kolikrát dnes neděje. Jinými slovy aby se vrátili k původním postupům,“ naznačil Koštial.

Na spoustu věcí jsme měli stejný názor, připomněl Nazarčuk

Břeclavský sommeliér Nazarčuk svému soupeři poblahopřál k výhře už po sečtení zhruba tří čtvrtin hlasů.

„Člověk byl připravený, že to může dopadnout tak i tak. V prvním kole jsem ztrácel necelých tři tisíce hlasů a poté, co mi vyjádřili podporu protikandidáti, jsem měl nějakou naději, že by ztráta mohla být menší nebo bych ji mohl dohnat. Ale ukázalo se, že zřejmě ti voliči nepřišli, tím pádem se ta ztráta ještě prohloubila,“ sdělil Nazarčuk.

Vyzdvihl, že jeho duel s Koštialem probíhal férově. „Měli jsme poměrně podobný volební program, měli jsme tam podobné prvky a hodně podobná témata. Asi nikdy se nestalo, aby v předvolebních duelech tolikrát zazněl ať už z mých nebo jeho úst souhlas s protikandidátem. Na spoustu věcí jsme měli stejný názor. Rosťa mě pozval do Mikulova, já tam pravidelně jezdím, takže si nemyslím, že by ten náš duel nějak narušil naše vztahy,“ svěřil se Nazarčuk.

Z politiky se nyní hodlá stáhnout. „Dopředu jsem deklaroval, že letos v komunálních volbách nekandiduji. Chtěl jsem se soustředit jenom na Senát, protože nejsem zastáncem kumulování funkcí. Teď aktuálně neuvažuji, že bych se zúčastnil nějakých dalších voleb. Minimálně na několik let se budu věnovat svým osobním projektům,“ vyložil Nazarčuk.