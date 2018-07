Na singletraily někdo dává větve a kamení, jeden cyklista už se zranil

Když před dvěma lety otevřeli u rybníka Olšovec v Jedovnicích na Blanensku první jihomoravské singletraily, okamžitě se z nich stal hit. Lesní jednosměrné stezky, které jsou plné klopených zatáček, houpáků či skokánků, přitahují cyklisty nejen z kraje. A radost mají i v Jedovnicích, kde vzrostly tržby podnikatelům.

Zpráva, že areál dostane dvojče v Mariánském údolí u Líšně, tedy brněnské milovníky adrenalinu na kole nadchla. Dva měsíce po otevření prvních tras v lesích nad Kadlcovým mlýnem se ale objevil velký problém - na stezky někdo klade nebezpečné překážky jako jsou hromady kamení či větví. Minimálně jeden cyklista už kvůli tomu utrpěl vážné zranění.

Provozovatelé singletrailů si s neznámým pachatelem nevědí rady. Jezdce tedy varují, aby si dávali pozor a případně se obrátili na policii.

Na jednu z nástrah najel cyklista Pavel Bugner, který se po trasách od jejich otevření proháněl pravidelně. Nikdy se mu nic nestalo, ani z kola nespadl, až do osudné neděle 7. července. Jel po druhém trailu v Horákovském lese, za jednou z klopených zatáček ale na něj uprostřed úzké cesty čekaly velké kameny. „Na tom svahu nikde kameny nejsou. Nemohly se tam dostat náhodně, někdo je tam musel dát,“ tvrdí Bugner.

Na překážku už nestačil zareagovat a přeletěl přes řídítka. Měl přitom štěstí, že nenarazil do stromu u trasy. „Mám pohmožděné nohy, ale především zlomené kosti v zápěstí. Musím být v klidu, mám pět týdnů neschopenku,“ přiblížil.

Už dříve si přitom všiml poházených velkých větví či přímo klád na trailech. Byly však na úsecích, kde se jim dalo vyhnout.

I provozovatelé z organizace Singletrail Moravský kras potvrdili, že od začátku prázdnin takové překážky několikrát odstraňovali. Když se jim ale ozval první takto zraněný cyklista, začali brát nebezpečí opravdu vážně a trasy daleko důkladněji kontrolují. „Dříve jsme kontrolu prováděli jednou týdně, teď jsme tady v podstatě obden,“ doplnila jednatelka organizace Singletrail Moravský kras Veronika Tušlová.

Komu mohou cyklisté na nových stezkách vadit, ale netuší. Při výstavbě nikdo z vlastníků lesů podle jejích slov neměl žádný problém. Protestovalo ovšem například vedení přilehlé obce Mokrá-Horákov, kde se obávali zvýšení ruchu v rekreační zóně. A ozývali se také myslivci z místní honitby, kteří se obávali, že jezdci budou rušit zvěř. Na trasy se proto nesmí jezdit ráno a večer, kdy jsou zvířata nejaktivnější, a také v době honů.

Policii zatím nikdo nevolal

Překážky se objevily na místech daleko od chat či jiných obydlí. „Při rychlosti, kterou cyklista na trailech jede, to pro něj může být skutečně nebezpečné, zvlášť když překážku nevidí,“ podotkla provozovatelka s tím, že v Jedovnicích, kde traily fungují déle, něco podobného nikdy nezaznamenali.

Policie zatím sabotáž na trailech nevyšetřuje, nic jí totiž nehlásil zraněný sportovec ani provozovatelé. Ti už jsou ale odhodlaní, pokud další past objeví, trestní oznámení podat. Považují to totiž za obecné ohrožení a vyzývají i cyklisty, aby případné podezřelé chování na stezkách hlásili policii.

Podle policejní mluvčí Andrey Cejnkové nelze zatím říct, jestli se dá činnost sabotéra hodnotit jako obecné ohrožení, za které hrozí podle závažnosti tři roky vězení až výjimečný trest. „Záleží na mnoha faktorech. Zda tam překážku dal někdo úmyslně nebo třeba zda se na ní někomu něco stalo. Pokud oznámení dostaneme, budeme je vždy prošetřovat individuálně,“ vysvětlila Cejnková. Doplnila však, že pokud se s něčím takovým cyklista setká, má se na policii obrátit.

V Mariánském údolí se navíc má zanedlouho otevírat třetí, čtyřkilometrový trail určený pro zdatnější cyklisty. To znamená, že na něm bude více klopených zatáček, na jaké se kvůli nastraženým kamenům zranil Pavel Bugner. Pokud se podle něj objeví překážky i tam, může to pro cyklisty skončit ještě hůř než pro něj. „Mám obavy, že se to bude opakovat a stupňovat,“ domnívá se.