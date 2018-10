Široká koalice je představou ANO o manažerském vládnutí, říká politolog

Co říkáte na to, že se v Brně chystá široká koalice téměř ze všech stran, které se dostaly do zastupitelstva?

V komunální politice není úplně neobvyklá věc, že takto strany spolupracují, ale nikdy jsme to nezaznamenali v tak velkém městě, jako je Brno. Může to naznačovat, že strany na této úrovni nemají k sobě tak daleko jako v celostátní politice. Je zde také vidět snaha už z minulosti vytvářet nadměrné koalice, čehož už jsme dva roky svědky u končící Vokřálovy koalice.

Co tím primátor sleduje?

Hnutí ANO má velké možnosti, s kým sestaví koalici, má hodně silnou pozici a vybralo si tento způsob. Já primátorovi rozumím, protože on uvažuje o tom, co bude za čtyři roky. Voliči totiž hodně posuzují výsledky. Když se toho schválí víc, posílí to pozici primátora. Je to také v souladu s představou hnutí ANO o manažerském řízení, kdy mají být všichni jeden tým.

Zároveň ale ANO a ODS mají dost hlasů, aby vládli sami...

Toto je bezpečná strategie, protože když jeden koaliční partner nebude chtít jednu věc, prohlasují ji ostatní bez něj. Kdyby chtěl někdo z koalice vystoupit, nijak ji tím neohrozí, koalice bude fungovat i dál.

Není však chyba, že nebude existovat téměř žádná opozice? Bez kontroly může široká koalice dělat v podstatě cokoliv.

Musíme si počkat na to, co nakonec bude. To, co naznačujete, je ten nejhorší případ. U primátora Vokřála vidím jasnou strategii a racionální důvody, nikoli ty altruistické, neboli ve prospěch druhého.

Pokud takto široká koalice skutečně vznikne, mohou opoziční roli sehrát strany, které vypadly ze zastupitelstva? Například Zelení nebo Žít Brno?

Určitě se to dá očekávat. Strany, které mají nějaké zastoupení na radnicích městských částí, budou takovou roli opozice hrát.