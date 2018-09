Skleníku se vzácnými rostlinami hrozí zánik, nemocnice nemá na provoz

Botanický skleník v areálu hodonínské nemocnice je jedinečný nejen nejen v republikovém měřítku tím, jaké vzácné rostliny skrývá.

„Především se jedná o dvacet druhů cykasovitých rostlin, které nenajdete nikde ve světových botanických zahradách,“ popsala zástupkyně ředitele hodonínské nemocnice Věra Dostálová.

Jeho budoucnost je ale nejistá. Nemocnice na provoz nemá peníze.

„Nemocnice musí své vlastní investiční zdroje vkládat především do nového přístrojového vybavení a celkové rekonstrukce a modernizace nemocnice, a proto se při zajišťování chodu skleníku neobejde bez pomoci z jiných finančních zdrojů,“ podotkla Dostálová ve zprávě určené hodonínským zastupitelům.

V minulosti totiž na provoz skleníku přispívalo právě město. Jenže to také couvá, minulý týden zastupitelé již poněkolikáté zamítli nemocnici dotaci.

Teplota ve skleníku musí být stále patnáct stupňů

Nemocnice od nich chtěla 140 tisíc korun, což je polovina nákladů na vytápění v letošním roce. Právě zateplování zahrady je hlavní problém. Teplota kvůli zdejším subtropickým rostlinám nesmí klesnout pod patnáct stupňů.

„Skleník je v havarijním stavu. Je potřeba to řešit jako celek. Město už investovalo nemalé peníze do toho, aby tento problém poodsunulo,“ míní zastupitelka Radana Stahalová, která je zároveň členkou komise životního prostředí. Právě ta další dotaci pro skleník nedoporučila.

V tom, kdo by se měl o skleník finančně starat, vůbec není jasno.

„Skleník patří do areálu nemocnice, jejímž zřizovatelem je kraj, leží ale na pozemcích města Hodonína,“ vysvětluje ředitel nemocnice Antonín Tesařík. „Správa skleníku by tak měla být výsledkem domluvy všech tří,“ míní.

Zatím nemocnice skleník financuje ze svých doplňkových činností. Mimo jiné mu pomáhají svatebčané, kteří se ve skleníku za úplatu s oblibou fotí. „To jsou ovšem zdroje, které nestačí,“ říká Tesařík.

V minulosti se nemocnice pokoušela získat peníze z ministerstva životního prostředí i z evropských fondů. „Nic z toho se ale nezdařilo. I proto jsme museli o pomoc žádat město,“ vysvětluje ředitel.

Botanici kritizují nápad nemocnice rostliny přestěhovat

Znovu se o to pokusí po volbách. „V tuto chvíli nejsme v režimu katastrofického scénáře. Úhyn rostlin nehrozí. Zabezpečili jsme opravu pláště, skleník bude přes zimu minimálně temperován. A na jaře budeme žádat město o pomoc znovu,“ říká Tesařík.

Pokud ani tehdy radnice žádosti nevyhoví, přijdou zřejmě na řadu jiné scénáře. Šéf nemocnice vidí velkou perspektivu skleníku ve spojení s hodonínským lázeňstvím. Už nyní mají o návštěvu skleníku velký zájem právě lázeňští hosté.

Za úvahu podle něj stojí i přestěhování rostlin přímo do areálu lázní, kde by mohla vzniknout velká zimní zahrada. To ovšem kritizují botanici, kteří se domnívají, že při přesazování by letité rostliny mohly uhynout.