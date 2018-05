Školy s obědy zdarma váhají, spousta dětí z chudých rodin dál hladoví

Ačkoli zájem o zapojení do projektů v posledních letech roste, letos se z dvou stovek brněnských základních škol a školek zapojila necelá desetina.

„Stalo se nám, že na chodbě o přestávce omdlely dvě dívky. Museli jsme jim zavolat záchranku a lékaři nám řekli, že byly dehydrované a čtyři dny nejedly,“ popsala svoji zkušenost ředitelka základní školy v Merhautově ulici Jana Foltýnová.

„Máme tu i chlapce, který jednou v pátek snědl k obědu třináct knedlíků. Když jsme se divili, že jej bude bolet břicho, odpověděl, že se raději nají do zásoby, protože ví, že znovu bude jíst až v pondělí,“ uvedla Foltýnová.

Ze víc než šesti stovek dětí její školy dostává obědy zdarma asi třetina, což je nejvíc v Brně.

„Nemůže si to vynachválit hlavně družina. Děti do ní často nechodily, protože jsme pobyt v ní podmínili zaplacením obědů. Nechtěli jsme, aby žáci byli ve škole bez jídla třeba až do půl páté odpoledne. Nepotvrdily se ani obavy, že rodiče budou obědů zdarma zneužívat. Naopak jsou za ně vděční,“ doplnila Foltýnová.

Hladové děti jsou v téměř každé škole

Podobná situace je také na základní škole v Křenové ulici. „Fungujeme v projektu druhý rok. Z 250 dětí chodí na obědy zdarma asi 70. Zapojili jsme se právě kvůli tomu, že víme, že jich má aspoň občas hlad právě takové množství,“ poznamenala Elena Peňázová z ekonomického úseku školy.

Zaplaťte obědy dětem V letošním školním roce ministerstvo práce poslalo peníze na obědy v Jihomoravském kraji celkem 71 školám s 1 945 dětmi v hodnotě 11,1 milionu korun. Z toho je 15 škol se 485 dětmi v Brně.

v hodnotě 11,1 milionu korun. Z toho je 15 škol se 485 dětmi v Brně. Pro příští školní rok zatím eviduje hejtmanství přihlášky 88 škol pro 1 861 dětí , plánovaný rozpočet je 10,9 milionu korun. Z toho je 15 brněnských škol se 744 dětmi.

, plánovaný rozpočet je 10,9 milionu korun. Z toho je 15 brněnských škol se 744 dětmi. Nadace Women for Women podpořila pro tento školní rok na jižní Moravě 55 škol, v nich 412 dětí, za 1,8 milionu. Z toho je 13 škol se stovkou dětí v Brně.

Jak ukazují statistiky Jihomoravského kraje, chudé rodiny, které nemůžou zaplatit každému svému dítěti za obědy až kolem 500 korun měsíčně, nejsou jen v sociálně vyloučených oblastech. Hladové děti se najdou téměř na každé brněnské škole, včetně sídlišť v okrajových městských částech.

Rodiče musí kvůli obědům zdarma, jež platí Evropská unie přes ministerstvo práce a sociálních věcí, udělat jedinou věc – vyřídit si na úřadu práce potvrzení o hmotné nouzi. Peníze pak jdou rovnou škole, na ruku je rodiny nedostanou.

Školy mohou kromě programu ministerstva práce požádat o pomoc i neziskové organizace. Největší z nich, Women for Women, přišla s nápadem platit obědy chudým rodinám před pěti lety jako první. Momentálně podporuje v Brně stovku dětí na základních školách, jimž za obědy v letošním školním roce zaplatí okolo 450 tisíc korun.

„Pro nás není relevantní, zda rodiče pobírají sociální dávky, protože máme víc těch, kteří na pomoc státu nedosáhnou. Jde především o samoživitele,“ sdělila Jana Skopová z nadace Women for Women.

Teplé jídlo pomáhá zlepšit docházku i známky, tvrdí studie

Podle analýz, které si nadace nechala zpracovat, se díky jednomu teplému jídlu denně u dětí výrazně zlepšuje školní docházka i prospěch.

„Učitelé uvádějí, že jsou sebevědomější, aktivnější, lépe se začleňují do kolektivu, dokonce přestaly být agresivní a zklidnily se,“ poznamenala Skopová.

Nadace také nevyžaduje takovou administrativu jako ministerstvo. Právě té se nejvíce obávají školy, které dosud váhají.

„U nás by se to týkalo asi pěti šesti dětí. Do projektu jsme se zapojili jen jednou, ze začátku, před dvěma lety. Ale nebyla ještě jasná pravidla. Báli jsme se, abychom to nakonec nemuseli platit ze svého nebo nedostali nějaké penále,“ popsala Jitka Pochylá, ředitelka mateřské školy Pomněnky v Oblé ulici v městské části Nový Lískovec.

Ředitelé zapojení do projektu ale potvrzují, že s administrativou jim pomáhá krajský úřad, navíc se každým rokem zjednodušuje. Právě přes Jihomoravský kraj pak tečou peníze z ministerstva do škol.

„Na celé jižní Moravě se pro příští školní rok přihlásilo zatím 88 základních a mateřských škol a gymnázií. Počítáme tak s podporou pro 1 816 dětí od tří do patnácti let za více než 10,5 milionu korun. Chceme zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stranu a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky,“ prohlásil jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO).