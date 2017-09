Hrad Špilberk si podmaní skřeti. Utkají se v bojové aréně

Na válečné výpravy se vydají skřetí ženy stejně jako skřetí muži, všichni hoří stejnou vášní pro boj. V nezvyklé atmosféře se v sobotu ocitnou návštěvníci fantasy festivalu na brněnském hradě Špilberk. Zažijí třeba turnaj skřetů v bojové aréně či šamanské věštby.

Jednodenní akce zahájí unikátní fotografickou výstavu s názvem Jeden kmen, která představí drsný život střetů. Zájemce provede nejen lovem, jenž je nedílnou součástí kmene, ale i jejich táborem, řadou rituálů a celým pohřbem šamana.

„Fotografie jsou zachyceny z fantastického světa skřetů tak, jak je známe třeba z knih od Tolkiena. Lidé zjistí, jak příslušníci kmene žijí, jak bojují a také jaké mají zásady,“ vysvětlil Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna, které akci pořádá.

Právě knihami od J. R. R. Tolkiena, jako jsou Hobit nebo Pán prstenů, se autoři výstavy inspirovali. Vytváří však vlastní, do detailů propracovaný svět skřetů z kmene Sanga, mezi něž teď mohou lidé vstoupit. Expozice není jen vizuální. Vedle fotografií a řady předmětů – obřadních holí, totemů nebo sošek démonů – v ní temnou atmosféru skřetího kmene dokreslují ruchy a autorská hudba. „Příběh, který je doplňkem fotografií, vypráví zajatec z lidského světa, jenž jednomu skřetovi zachrání život a s kmenem začne žít,“ přiblížil kurátor výstavy Ctibor Ostrý, jenž je sám aktivním členem Jednoho kmene. Součástí výstavy bude i obrazovka s virtuální realitou, kde si mohou lidé zahrát počítačovou hru, v níž zkusí několik střetů přemoct.

Zranění? Součást rizika

Na fotografiích jsou zachyceni sami členové z fantasy světa, hráči takzvaných larpů, kteří přijímají role, kostýmy a masky fiktivních postav. I boje jsou skutečné. „Používáme železné zbraně. Občas někdo přijde ke zranění, ale kvůli tomu to děláme, pro to riziko,“ uvedl Ostrý.

Fikční svět skřetů už pět let buduje skupina nadšenců. Začínali s 11 členy, teď jich má Jeden kmen 55. Také oblečení si vyrábí z „historických“ materiálů – ze lnu, vlny, kůže a kovu. „Dravost, svoboda a nespoutanost. To je to, co mě na tom oslovilo nejvíce,“ dodal Ostrý.

Festival oficiálně začne zítra v pravé poledne. O půl hodiny později se lidé mohou podívat na turnaj skřetů, odstartuje také doprovodný program. Chybět nebude ani občerstvení od grilovaných specialit po vegetariánské pokrmy. Po dobu festivalu se návštěvníci mohou zúčastnit řady koncertů, mimo jiné vystoupí i skřetí kapela Jeden kmen. V 16 hodin se slavnostně otevře výstava v muzeu na hradě Špilberk.

Vstupenku na festival si lidé mohou zakoupit na místě, bude stát 190 korun. Expozice potrvá až do 11. února příštího roku.