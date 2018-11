Ve Slavkově srazilo auto školačku. Svědci ji oživovali, je v kritickém stavu

Na místě zasahoval vrtulník. Podle mluvčí záchranné služby Hedviky Kropáčkové měla dívka těžká zranění a byla v kritickém stavu. Skončila v Dětské nemocnici v Brně.

Podle Kropáčkové přítomní dívku před příjezdem záchranné služby resuscitovali. „Když jsme přiletěli, její stav už resuscitaci nevyžadoval. Byl ale vážný, byla v ohrožení života. Přepravili jsme ji na ARO Dětské nemocnice,“ řekla Kropáčková.



Nehoda se stala mimo přechod pro chodce. „Nebylo to sice na přechodu, ale bylo to na silnici v místech, kde se dá přecházet, protože to bylo v delší vzdálenosti než 50 metrů od přechodu pro chodce,“ uvedla Drahokoupilová.

Zatím není jasné, co se stalo. „Přesná příčina a míra zavinění je předmětem vyšetřování. U řidiče byla dechová zkouška negativní stejně jako test na drogy,“ dodala Drahokoupilová.