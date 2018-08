Na MHD v Brně ušetří důchodci a děti. Od září začnou platit nové slevy

O slevách v regionální dopravě na jaře rozhodla vláda, nevztahují se však na městskou hromadnou dopravu. Přesto v návaznosti na celostátní verdikt připravil novinky také Dopravní podnik města Brna (DPMB), které schválili brněnští radní.

U dětí do 15 let spadne cena všech druhů předplatních jízdenek asi na polovinu, u seniorů nad 65 let se dokonce sníží přibližně o 60 procent. Už dnes navíc mají zdarma přepravu brněnskou MHD děti do 10 let a lidé starší 70 let.

Nové slevy MHD v Brně Děti (10 až 15 let): Předplatní jízdenky: – měsíční: 137 Kč, dnes 275 Kč – čtvrtletní: 342 Kč, dnes 685 Kč – roční: 1 187 Kč, dnes 2 375 Kč Jednorázové: – na 15 minut: 5 Kč, dnes 10 Kč – na 60 minut: 6 Kč, dnes 12 Kč Senioři (65 až 70 let): – měsíční: 137 Kč, dnes 350 Kč – čtvrtletní: 342 Kč, dnes 800 Kč – roční: 1 187 Kč, dnes 2 950 Kč

„Nové slevy jízdného představují částku asi 20 milionů korun ročně,“ podotkl šéf tarifního odboru DPMB Vít Prýgl s tím, že platit budou také od 1. září.

O tuto sumu tak dopravní podnik ve svém hospodaření přijde. Přesto vedení Brna neplánuje ztrátu pokrýt z rozpočtu města na kompenzacích, které podniku každoročně posílá. Loni to totiž byly necelé dvě miliardy korun.

„Čekáme, že těch dvacet milionů bude dopravní podnik schopen získat jinak. Třeba trvalým zaváděním plynobusů, díky čemuž ušetří na palivu,“ poznamenal brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Roční šalinkartu budou moci lidé „splácet“

Vedle slev plánuje Brno také takzvanou navazující jízdenku. Míří hlavně na ty, kteří nemají možnost dát ročně výdaj přes čtyři tisíce korun za roční jízdenku. I když totiž člověk bydlí v Brně a má nárok na zavedenou slevu, dostane ji až zpětně.

„Navazující jízdenka se při dlouhodobém nepřerušeném používání cenově přibližuje roční jízdence, a přitom nabízí zákazníkům možnost tuto cenu platit průběžně. To ocení především studenti nebo senioři, pro které může být jednorázový poplatek za roční šalinkartu příliš vysoký,“ dodal primátor.

Každá další navazující měsíční jízdenka stojí o deset korun méně, u studentů a seniorů je to pět korun. Jízdenku je možné koupit jen jako elektronickou a platit primárně formou inkasa.