Primátor Brna jedná o zapůjčení Slovanské epopeje. Pro festival Re:publika

Vokřál tvrdí, že šance je aktuálně 90 procent. „Říkal jsem si, že leccos už v Brně máme. Ohňostroje, Velkou cenu motocyklů, výstaviště a přemýšlel jsem, co nemáme. Napadla mě Muchova Epopej. A teď můžu slovy klasika říct: Mucha bude,“ oznámil Vokřál nečekaně.

Cyklus 20 velkoformátových obrazů, které maloval Mucha v letech 1912-1926, byl vystaven na zámku v Moravském Krumlově do roku 2012 a šlo v podstatě o jediný důvod, proč turisté do města na Znojemsku jezdili. Tehdy si je však jako majitel vyžádala Praha a od té doby jsou obrazy v depozitáři, protože hlavní město nemá prostory pro jejich dlouhodobé vystavení.

Dlouhodobě a zatím bezvýsledně se také jedná o jejich návratu do Krumlova. Nyní by je tedy měli vidět návštěvníci brněnského festivalu, který se uskuteční od 26. května do 17. června na brněnském výstavišti.